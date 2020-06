2 minuti (tempo di lettura)

Vittorio Sgarbi attira ancora l’attenzione, questa volta nel peggiore dei modi. Dopo aver offeso la deputata Bartolozzi e la presidentessa Mara Carfagna, l’onorevole è stato sollevato di peso, per aver esagerato nei modi e nei toni, e poi cacciato dall’Aula.







Cosa è successo?

Vittorio Sgarbi, poco prima di unirsi a tutti i suoi colleghi per decidere un decreto legge in maniera definitiva, ha espresso le sue idee in tale discorso per poi attaccare i magistrati. Questi ultimi accusati di essere corrotti chiedendo un’inchiesta. Un riferimento a una nuova Tangentopoli.

Sgarbi, dopo il suo discorso, viene ripreso da Mara Carfagna, presidente dell’Aula. Viene poi concesso di parlare a Bartolozzi, di Forza Italia, ma la deputata, non essendo d’accordo con Sgarbi, prende le difese dei magistrati. In questo momento preciso Sgarbi si lascia andare e sprigiona il meglio di sé (più avanti viene riportato l’intero dialogo tra i due).

Sgarbi contro Bartolozzi e Carfagna

Il discorso di Sgarbi accusava i magistrati di essere corrotti, facendo leva su una parte del decreto che riguardava le intercettazioni “dirette a cittadini onesti”. Le accuse di Sgarbi sono molto forti e pesanti, così dopo aver chiesto una nuova inchiesta stile Tangentopoli, da lui definita “Palamaropoli”, chiede di parlare Bartolozzi. Bartolozzi tuttavia aveva già fatto il suo intervento, così decide di riprendere un secondo discorso contro Sgarbi. In questo suo secondo intervento, la deputata Bartolozzi chiede che venga preso il regolamento per prendere provvedimento ai toni e alle parole di Sgarbi.

Bartolozzi risponde così: “Sentir dire da un collega che tutta la magistratura è corrotta e mafiosa mi fa inorridire”. Da qui i due iniziano a parlarsi sopra a vicenda. Da una parte Sgarbi che corregge la collega dicendo “Non era tutta, non era tutta!”. Dall’altra parte Bartolozzi che cerca di riprendere il discorso, ma Sgarbi non sembra essere felice di dialogare. L’onorevole Vittorio Sgarbi inizia a insultare Bartolozzi, mentre Mara Carfagna chiede al critico di riprendere posto e di smettere di insultare. Sgarbi viene richiamato all’ordine un’altra volta, poiché era il turno di Borgo di parlare, ma lui aveva ormai iniziato uno show.





Una scena imbarazzante

Vittorio Sgarbi continua a insultare i suoi colleghi. Nel video pubblicato dal giornale online Quotidiano.net non è chiaro cosa Sgarbi stia dicendo di così grave, perché si è allontanato dal microfono. Lo lasciano intendere due cose: i continui richiami di Mara Carfagna e i boati degli altri deputati e onorevoli che lo invitano ad “allontanarsi dall’Aula”. Poco dopo sarà sollevato di peso e, mentre si dimena, verrà ripreso tra le braccia di tutti i suoi colleghi.

La politica discutibile di oggi

Questa scena lascia così intendere come un personaggio pubblico, che si comporti o meno in maniera volgare per fare spettacolo o perché è il suo comportamento, sia invece un segnale di una politica che non funziona.

Molti possono credere che non ci sia nulla di nuovo né nella politica italiana né nel comportamento dell’onorevole Sgarbi. Però anche in momenti delicati come questi, davanti a leggi di un certo spessore e allo stesso tempo molto delicate, non è accettabile né il comportamento esagerato di qualsiasi politico. Sgarbi ha infatti superato un limite che ha portato tutti i presenti all’unanimità della sua espulsione dall’ambiente istituzionale. E non è il primo, né l’ultimo politico, che espone un dialogo (e una scena patetica) nelle Aule del Parlamento o di qualsiasi altra istituzione.

Oggi i ruoli politici sono in parte rivestiti anche da personaggi che favoriscono il complottismo, che parlano di Bill Gates come la causa di ogni male, dell’inefficacia dei vaccini o negano il pericolo del virus, se non essere anche negazionisti del virus in sé. Quindi viene spontaneo farsi una domanda: cosa ne sarà della politica italiana?

Davide Zaino Pasqualone

