1 minuto (tempo di lettura)

Kanye West candidato alle presidenziali, così Trump avrà un antagonista alle primarie, visto che il cantante sosterrà il partito repubblicano







Kanye West annuncia su Twitter: «Mi candido», avrà anche il sostegno del fondatore di Tesla e Space X, Elon Musk

Kanye West ha fatto il grande annuncio sul suo profilo Twitter con l’hashtag #2020VISION ieri, 4 luglio, giorno dell’Indipendence day. Quanto ci sarà di veritiero? Il rapper di 43 anni è il musicista più pagato al mondo. Queste le parole con cui comunica di voler concorrere alle presidenziali 2020: «Ora dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro. Sono in corsa per la presidenza degli Stati Uniti». Tuttavia, tardano ad arrivare conferme ufficiali. Ad esempio, circa il fatto che il rapper abbia adempiuto ai passi burocratici necessari per la candidatura.





Nessun ritardo, invece, per l’appoggio del multimiliardario Elon Musk che, sempre su Twitter, dà il ‘pieno sostegno’ al famoso rapper. Le prime menzioni di una possibile candidatura arrivarono, sempre utilizzando i social, nel 2016. West nel 2018 aveva sostenuto Trump senza alcun filtro, sfoggiando in qualche occasione il cappello ‘Make America Great Again’ e incontrando spesso alla Casa Bianca il presidente USA con la moglie Kim. Ultimamente, si erano incontrati per discutere sulla riforma carceraria e si erano confrontati a suon di free style. Poi però, aveva espresso la sua volontà di allontanarsi dalla politica, dicendosi deluso e convinto di essere stato «utilizzato per veicolare dei messaggi ai quali non credeva». Kim Kardashian (e il suo discusso lato B) potrebbe essere una degna sostituta di Melania nel ruolo di first lady?

Trump, intanto, alla domanda su West «Potrebbe essere un futuro candidato alla presidenza?» non ha esitato: «Potrebbe esserlo benissimo». Kanye West avrà davvero sorpreso, allora, Donald e Melania di ritorno dalla cerimonia per la celebrazioni del 4 luglio?

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: Pixabay

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.