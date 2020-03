1 minuto (tempo di lettura)

Trump lo conferma: in arrivo dagli USA 100 milioni per combattere il coronavirus. Il sostegno economico sarà un insieme di beni sanitari, per il valore complessivo della cifra indicata. In un discorso, Trump ha detto “Giuseppi was very very happy”.







Le parole di Trump

Trump, in un discorso alla Casa Bianca, ha spiegato che l’Italia, come anche Francia e Spagna, riceveranno supporti dagli Stati Uniti d’America. Nel video condiviso, tradotto e sottotitolato dalla redazione da ANSA, il presidente USA ripete le seguenti parole:

« Invieremo all’Italia materiale chirurgico, medico e sanitario, per circa 100 milioni di dollari. Giuseppe era molto molto contento, stanno vivendo un periodo davvero difficile »

Il gesto viene poi commentato da Luigi Di Maio, su Facebook, dove il politico esprime i suoi ringraziamenti. In un commento, infatti, scrive che nonostante anche gli USA siano stati colpiti dal virus più di tanti altri paesi, hanno comunque saputo dimostrare solidarietà e supporto a un paese che la sta vivendo peggio.





Il virus in America

Trump ha dimostrato grande solidarietà anche per i numeri dell’America che si avvicinano alle statistiche italiane. In America i morti hanno già superato le tre migliaia di decessi, con addirittura cinque centinaia di vittime registrate nel giro di solo ventiquattro ore. Sono questi quelli che si definiscono i record delle ultime settimane. Solo a New York il bilancio dei morti ha già superato i mille decessi.

Tutta questa situazione sta dando anche risalto alla figura di Trump, che ne guadagna dal fronte politico. Viene messo a confronto con i suoi avversari, tra cui Biden, ma in positivo. Molti cittadini ormai ne sono convinti: Trump sta agendo bene. E questa visibilità portata dal virus, sta allo stesso tempo permettendo all’attuale presidente di essere votato e vincere ancora le elezioni.

Joe Biden, inoltre, è ormai schiacciato da due fronti: dal lato dei democratici ha la pressione di Andrew Cuomo, che riceve sempre maggiore approvazione, mentre dall’altro lato c’è un Donald Trump che, con il problema coronavirus, fa campagna elettorale. Pur di recuperare consenso, Biden ha avviato un podcast dal nome “Here’s the Deal”, dove chiacchiera con grossi esponenti di problemi attuali. Mossa azzardata da parte del politico, i cui risultati di queste azioni si vedranno solo al momento del voto, cioè dove ci sarà davvero un contratto da firmare, un contratto di responsabilità e sicurezza.

Davide Zaino Pasqualone

