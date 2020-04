3 minuti (tempo di lettura)

La libertà di pensiero, nell’era dei social network, è un argomento delicato da non sottovalutare, in quanto crea, nella maggior parte dei casi, informazione sbagliata e diffusione irresponsabile delle notizie







“Il virus si trasmette attraverso le superfici”, “Le mascherine sono inutili”, “Le mascherine sono obbligatorie”, “Il MES non conviene”, “Il MES è necessario”, “Il virus è un esperimento di laboratorio”… e così via. Nelle ultime settimane, durante il periodo di quarantena forzata, abbiamo assistito a una proliferazione smisurata di contenuti su ogni social network (Facebook, Instagram, Twitter) che ha generato vere e proprie battaglie di idee e ideologie. Sappiamo che nell’era del Web 2.0 le discussioni si sono automaticamente trasferite sulle piattaforme, allargando le community fino a creare dei dibattiti, molti dei quali fortemente accesi. Consideriamo il Coronavirus un case study, in quanto ha scatenato delle guerriglie sulla provenienza del virus, a tal punto da creare degli scontri tra le idee più disparate; dall’origine naturale al complotto. Non da meno, i profili istituzionali di virologi che, con teorie diverse tra loro, hanno provocato una spaccatura anche nel mondo della medicina, il tutto, andando a impattare sull’opinione pubblica.

Altro dibattito effervescente, nel popolo social, è di ambito politico, sul ormai conosciutissimo MES, che ha lasciato spazio a considerazioni di vario tipo, nella maggior parte dei casi, non affrontate da esperti di economia e diritto. Secondo la nostra Costituzione, ognuno di noi è libero di esprimersi; non a caso, l’articolo 21, recita: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”. Ma fino a che punto ci è concessa la libertà di pensiero sui social? Forse fino a quando non si crea davvero la cosiddetta disinformazione (costruzione volontaria di notizie false), o mis-informazione (costruzione involontaria) (F. Giorgino). Al netto delle ideologie politiche, economiche e scientifiche, la differenza tra le due è davvero sottile e generata, nel caso della prima, dalla voglia di espandere il proprio bacino di followers, mentre nel secondo caso, da una mancata, o insufficiente, conoscenza degli argomenti di cui si dibatte. Non possiamo approfittare della libertà di pensiero per propagare contenuti che in qualche modo possano influire negativamente sulla visione della realtà di ognuno di noi. E anche se i canali virtuali hanno aperto la strada ai nuovi tuttologi, coloro che si ergono a paladini della scienza, dell’economia, della giurisprudenza o della politica, trasmettendo come univoca la loro verità, è assolutamente sbagliato promuovere questo tipo d’informazione, deleteria per chi legge, e contro la trasparenza giornalistica. Non possiamo sentenziare conclusioni assolute – ignorando la necessità di conoscere adeguatamente e approfonditamente l’ambito di cui si parla -, facoltà che spetterebbe, infatti, soltanto agli esperti.





Dagli ultimi dati del Censis 2019 è emerso come la Generazione Z, ovvero, la popolazione compresa tra il vecchio e il nuovo millennio, privilegi i canali social, soprattutto Facebook e Instagram, allo scopo di comunicare e informarsi. Ma siamo, comunque, sicuri dell’informazione che, di volta in volta, apprendiamo? Il consiglio è di verificare sempre la fonte, magari ricorrendo a giornali autorevoli e conosciuti a livello nazionale per capire la fondatezza della notizia. In queste ultime settimane ci siamo ritrovati, non a caso, davanti a spaventose faide tra virologi e politici, che sembrano interscambiarsi con estrema facilità; confusione mediatica che va a fomentare la popolazione del web la quale inizia a scagliarsi contro ogni personalità politica o scientifica, indistintamente. In riferimento al rapporto Censis 2019, apprendiamo che i generi di notizie preferiti dagli italiani riguardano proprio la politica nazionale, con un interesse del 42,4% per le informazioni su partiti politici e vicende del governo. Dato confermato anche da Francesco Giorgino, che ha individuato la televisione e internet come i mezzi più utilizzati per accedere a contenuti politici (Alto Volume 2019).

Per di più, secondo altro parere del professore, sociologicamente si crea il fenomeno dell’echo chamber, ovvero, una camera al cui interno le persone che condividono le stesse idee si confrontano fra loro ed escludono gli altri in modo selettivo; quindi, scegliendo chi rafforza la propria tesi e penalizzando la pluralità dei punti di vista. La società del Web 2.0 rischia di trasformarsi davvero in un campo di guerra, in cui a fungere da armi sono le convinzioni personali, molte delle quali anche inesatte e sempre più lontane da uno studio preciso della materia. Internet è sicuramente un ottimo strumento attraverso cui conoscere e imparare, ma soltanto quando viene impiegato in maniera corretta, e sottoposto al senso di discernimento. Se così non fosse, si verificherebbe quanto sosteneva Umberto Eco, ovvero “l’invasione degli imbecilli“. Pertanto, è fondamentale usare i social media in modo sano, e diffondere le informazioni con cautela e responsabilità.

Federica Masi

