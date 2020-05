1 minuto (tempo di lettura)

Youtuber, influencer su Instagram e video con Tik Tok. Oggi giorno ci sono tanti modi per ottenere visibilità e un fenomeno sociale, come successo a Marta Basso.







Lei, però, ha trovato un modo diverso per costruirsi una posizione sociale, sfruttando un altro social, ovvero LinkedIn: «È successo tutto il 3 febbraio 2018, quando pubblicai un video che mi ha interamente cambiato la vita e che è diventato anche un libro di successo».

All’interno dello scritto, infatti, Marta approfondisce l’attuale situazione economico-finanziaria: «Insieme a Sandro Sandionigi ho fondato un’azienda (Generation Warriors) che si occupa di formazione intergenerazionale e di comunicazione interna ed esterna per le aziende. Oggi, le nuove imprese vengono viste come dei nemici e i nuovi arrivati come dei rivali. Questo è il vero problema».

Infatti, nel corso della sua vita Marta ha avuto l’opportunità di vedere anche altre realtà del pianeta. Ha avuto esperienze in Sud America, a San Francisco e in Europa. Nel vecchio continente, a Londra, ha dato vita a un club di wine tasting e a una startup sulla mobilità. Poi, la svolta.

«In Inghilterra le cose andavano bene e ho avuto richieste anche in Italia. Mi sono detta “perché non tornare?”. Ma nel nostro Paese le cose erano diverse, non ho avuto grande seguito. Tuttavia, vinsi un concorso in Adecco e la mia manager mi convinse a usare LinkedIn. Sulla piattaforma ho deciso di pubblicare un video in cui esprimevo i miei pensieri e ciò che pensavo sulla realtà italiana».





Una serie di riflessioni che nascono nel 2017, quando Marta comincia a scrivere la sua pubblicazione basandosi sul confronto con altri colleghi per «creare un ponte tra le realtà imprenditoriali e quelle nuove. L’obiettivo finale è quello di trovare una metodologia vincente, che ha dato vita al libro “La duplice alleanza”».

Dare una risposta concreata e immediata non è certamene cosa facile. Il riassunto è semplice, ma forse non troppo scontato: «La soluzione è il dialogo – commenta -. La gente deve cominciare a parlarsi senza pregiudizi. Bisogna usare gli strumenti giusti per ridurre la frizione, anche tra realtà diverse. Vedere tutti come dei competitor e avere l’obiettivo di “annientare il nemico” non è funzionale. La soluzione non è quella chiudersi nelle proprie idee e convinzioni. Lo vediamo in questo momento di emergenza che l’innovazione può portare a qualcosa»

«Fare innovazione è una cosa del quotidiano», conclude Marta.

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

Andrea Lo Giudice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.