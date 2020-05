Meno di un minuto (tempo di lettura)

Silvia Romano, la volontaria della ONLUS Africa Miele è stata finalmente liberata. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tramite il suo profilo Twitter: “Silvia Romano è stata liberata! Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligenze esterna. Silvia, Ti aspettiamo in Italia!”







Una buona notizia in un periodo in cui morte e disagi l’hanno fatta da padrone. La 23enne, originaria di Milano, si trovava in Kenya per partecipare attivamente ai progetti a sostegno dell’infanzia. Innamorata del continente africano, Era già alla sua seconda avventura al di là del Mediterraneo. Era nelle mani di un gruppo armato sconosciuto da oltre 536 giorni. Una reclusione che durava dunque da Novembre 2018 e che aveva tenuto con il fiato sospeso tutte le persone a lei vicina.





La giovane, secondo fonti dell’intelligence, dovrebbe arrivare in Italia già domani, all’aeroporto di Ciampino. Sarebbe già in sicurezza in quanto la sua liberazione sarebbe avvenuta intorno all’alba di oggi. Una liberazione che ha destato stupore e felicità in tutta Italia, tra cui non si può non citare Enzo Romano, il padre, che ha detto all’ANSA: “Lasciatemi respirare, devo regge l’urto. Finchè non sento la voce di mia figlia per me non è vero al 100%“.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.