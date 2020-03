1 minuto (tempo di lettura)

Stop al pagamento di tasse e mutui. Per le famiglie in arrivo un bonus tata per far fronte all’emergenza Coronavirus. In attesa del picco da infezione di Covid-19, che si attende per la prossima settimana, oggi si vota il decreto che contiene le misure per tutelare famiglie ed imprese.







Si tratterebbe di un congedo parentale straordinario per lasciare la decisione di optare per lo Smart working (qualora l’azienda per cui si lavora lo permetta) oppure per l’affidamento alla tata. E questo non farà più paura, grazie all’erogazione di un bonus apposito. Comunque, l’ultima parola per la gestione dei bambini resta ai genitori.

Oggi stesso il Consiglio dei Ministri ha votato circa il nuovo sforamento del deficit complessivo italiano. Quota 25 miliardi, rispetto ai circa 6 della settimana scorsa.





Le misure verranno prorogate per un paio di mesi, per promuovere il graduale ritorno alla vita normale. Monito degli esperti anche per la sospensione delle aste. Le misure sui mutui potrebbero spingersi fino a dopo l’estate, per le altre (tasse), i termini potrebbero essere diversi. Infatti, sospendendo il pagamento delle tasse, tutte le spese saranno interamente a carico dello Stato.

Saranno probabilmente bloccate anche le scadenze per la rottamazione delle cartelle esattoriali del 16 e del 31 Marzo. Perciò, oggi si informeranno le camere per ottenere poi il voto favorevole per il “spostamento” delle risorse pubbliche per affrontare la situazione. Queste non saranno le uniche decisioni che potrebbero diventare definitive, in quanto si discute già sulla emanazione di una possibile ordinanza per la chiusura definitiva di locali e attività commerciali. Ancora tante incertezze sul punto, che speriamo di poter superare nelle prossime ore.

Maria Giulia Vancheri

