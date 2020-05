1 minuto (tempo di lettura)

CATANIA – Fra due giorni si riparte e la situazione legata alla mobilità urbana ha ancora tanti punti interrogativi a cui rispondere. Su tutti quello relativo alla riapertura della metropolitana di Catania, per cui si fa sempre grande la preoccupazione della Fast Confsal.







Il segretario regionale del sindacato, Giovanni Lo Schiavo, ha quindi mandato fatto un appello all’ingegnere Salvatore Fiore, uno dei responsabili del servizio: «Da quando ha assunto l’incarico come direttore generale della Circumetnea, ha opportunamente ricercato la compartecipazione delle forze sociali, soprattutto nei complessi e delicati momenti della vita aziendale. Ed è proprio grazie alla sinergia con i sindacati che tantissimi obiettivi sono stati raggiunti a favore della Circumetnea e dei lavoratori dipendenti, i quali, del resto, hanno sempre dato dimostrazione di aver avuto grande senso di appartenenza e lavorato con spirito di abnegazione. Non a caso – prosegue – per i risultati conseguiti l’operato della Circumetnea è stato apprezzato dalle massime Istituzioni e da ultimo premiata anche dalla Commissione Europea».





Parole che proseguono sottolineando: «Non vi è dubbio, quindi, che Circumetnea risulta essere all’avanguardia nello scenario del Trasporto Pubblico Locale e punto di forza per la mobilità catanese, soprattutto per il ruolo strategico che riveste la Metropolitana, grazie alla propria funzione operativa. Certo, il merito di tutto questo non può essere ascritto solamente ai lavoratori di ieri e a quelli di oggi, o ai sindacati, ma anche agli attuali dirigenti e gestori, che assieme hanno reso praticabili le varie fasi di ammodernamento fin qui realizzate».

Ed è per questa ragione e su questa premessa che Lo Schiavo aggiunge: «Ecco perché la Metropolitana, come del resto la Ferrovia extraurbana, dovrebbero ripartire prima possibile ed è arduo immaginare ulteriori periodi d’inattività, atteso che da troppo tempo sono rimaste chiuse al pubblico, contrariamente al resto delle imprese esercenti trasporto pubblico locale in Italia. Queste, pur fra mille difficoltà date dall’ inaspettata emergenza sanitaria e dai connessi provvedimenti restrittivi adottati dal Governo nazionale, hanno ugualmente contribuito a mantenere viva la mobilità nell’intero Paese, anche se in misura ridotta».

«Detto ciò – conclude – in funzione dell’avvio della fase 2 e nel frattempo della prossima riunione prevista per il prossimo 5 maggio con le forze sociali, speriamo che possano essere riconsiderate le disposizioni impartite con O.d.S. n. 23/2020 e successivi, affinché il servizio della Metropolitana e della Ferrovia extraurbana possano riprendere le normali e consuete attività».

