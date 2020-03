Le Olimpiadi di Tokyo si disputeranno dal 23 luglio all’8 agosto: lo hanno comunicato il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e il comitato organizzatore nazionale

Le olimpiadi si disputeranno dal 23 Luglio all’8 agosto 2021 e le Para-olimpiadi dal 24 Agosto al 5 settembre. La notizia filtrata già nelle ultime ore adesso è ufficiale. Qualche giorno fa, infatti, la fiaccola sacra si era fermata nella città nucleare di Fukushima. Poi, in seguito a una riunione in video-Conferenza con il primo ministro Shinzo Abe, il numero uno del Cio, il ministro dello sport giapponese, il presidente del comitato organizzatore internazionale e il governatore di Tokyo, si è deciso di comunicare le date dei giochi.

Poste a un anno esatto dai giochi che si sarebbero dovuti tenere nel 2020, sono tre i motivi della scelta: salvaguardare la salute di tutti nella strategia di contenimento del virus, tutelare gli atleti e i loro interessi, con particolare attenzione alla loro preparazione fisica, e infine rispettare il più possibile il calendario degli eventi sportivi.

Infatti, la tesi iniziale di anticipare i Giochi in primavera, in coincidenza con la famosa fioritura dei ciliegi del Giappone, si è scontrata con gli appuntamenti del calcio europeo e degli sport Usa. Ora il Cio si accorderà con le federazioni internazionali per la riprogrammazione degli eventi già in programma nell’estate olimpica. Anche atletica e nuoto sposteranno i rispettivi mondiali.

Costi e benefici

Insomma, le nuove date di Tokyo sembrano soddisfare tutti, anche se non per i costi da sopportare. Ci sono stati diversi annullamenti durante le guerre, ma questo è il primo rinvio nella storia olimpica per ragioni diverse. Infatti, già i Giochi previsti nel 1940 a Tokyo furono cancellate a causa della seconda guerra mondiale. La riprogrammazione, dunque, secondo il presidente del comitato organizzatore di Tokyo avrà costi importanti. La stima è di 4 miliardi di dollari e la maggior parte delle nuove spese dovranno essere sostenute dai contribuenti giapponesi. A carico del Cio ci sarebbero il mantenimento degli stadi, il pagamento degli affitti e delle penalità e altre spese.

«L’umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel», è l’auspicio del presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach, all’annuncio delle nuove date.