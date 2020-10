1 minuto (tempo di lettura)

Muore Jole Santelli, governatrice della Regione Calabria. Aveva 52 anni e dal 2014 combatteva contro un Cancro







Jole Santelli, esponente di Forza Italia, è morta nella notte. Era stata eletta governatrice il 15 febbraio scorso, avrebbe compiuto 52 anni a dicembre ma da tempo lottava contro un cancro.

Le sue condizioni si sarebbe aggravate nelle ultime ore. Addolorato il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto che commenta in lacrime: «La governatrice Santelli si è spenta questa notte. Eravamo amici da una vita. È stata il mio vicesindaco, mi è stata sempre vicina, una donna di una forza incredibile, non ho parole». È stata la prima donna ad essere presidente della regione Calabria. Santelli era stata deputata per diciannove anni, dal 2001 al 2020, sottosegretaria alla Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi e aveva ricoperto lo stesso incarico al ministero del Lavoro nel governo Letta tra maggio e dicembre 2013.





Di professione è stata un avvocato, dopo essersi laureata e specializzata in diritto e procedura penale presso l’Università di Roma La Sapienza, inizia la pratica forense. La prima fase della sua vita politica si svolge tra le file del Partito Socialista Italiano e nel 1994 si iscrisse a Forza Italia e dal giugno del 1996 ha collaborato con l’ufficio legislativo del gruppo di Forza Italia al Senato, per poi passare a quello della Camera nel 1998.

A trovare il corpo senza vita, questa mattina, sarebbe stata la sorella. La governatrice, nonostante la malattia, negli ultimi giorni (fino a ieri sera si trovava nel suo ufficio) è stata molto impegnata nell’attuare i provvedimenti per contenere la pandemia da Covid-19. La notizia ha suscitato grande commozione in tutto il mondo politico.

