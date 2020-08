Meno di un minuto (tempo di lettura)

Un cadavere ritrovato nei boschi di Caronia: dalla fede nuziale è stato identificato, è di Viviana Parisi

Il cadavere è stato rinvenuto dopo giorni di ricerche e la conferma è arrivata in serata grazie alla fede nuziale della donna ritrovata nel pomeriggio su cui vi era la scritta “Daniele e Viviana 2013”. Le ricerche erano ormai giunte al sesto giorno e, proprio quando si stavano per interrompere tre unità cinofile dei Vigili del fuoco hanno rintracciato il corpo a cinquecento metri dall’autostrada, verso il mare e verso Messina. Questo è il punto in cui le ricerche si sono soffermate tutto il giorno perchè lì mamma e bambino erano stati visti l’ultima volta.











Il cadavere della dj, scomparsa dopo un lieve incidente stradale (un tamponamento, probabilmente), è stato trovato riverso a terra, con le gambe divaricate e gli indumenti logori addosso: una maglietta, un pantaloncino di jeans. Ai piedi solo una scarpa bianca, una Adidas Stan Smith con la linguetta posteriore sulla caviglia di colore rosa. L’altro piede nudo. E l’altra scarpa ritrovata poco più in là, tra i rovi. I primi indizi, ancora prima del riconoscimento, portano tutti a Viviana: il cadavere appartiene a una donna e ai piedi indossa le stesse scarpe che portava la dj il giorno in cui è sparita. Per questo, anche se il corpo è in avanzato stato di decomposizione e nonostante il volto e le gambe siano tumefatte, scattano subito le ricerche per rintracciare Gioele, il figlio di 4 anni.

Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.