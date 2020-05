1 minuto (tempo di lettura)

I dati sul Covid aggiornati dalla protezione civile sono sempre più incoraggianti: tante le regioni che oggi non registrano nuovi contagiati. Lombardia, Piemonte e Veneto ancora sotto la lente di ingrandimento.







Covid-19, i dati della Protezione civile: +669 casi, 119 morti, 2.120 guariti

23 maggio 1992-23 maggio 2020: oggi ricorre il 28esimo anniversario della strage di Capaci. In una Palermo deserta ai tempi del Coronavirus la nave della legalità non salperà: è ormeggiata al porto di Genova e ospita malati Covid. Tutta l’Italia però, nonostante tutto, risponde presente esponendo dal balcone delle proprie case un lenzuolo bianco per ricordare le vittime di mafia. Intanto, incoraggiano ancora i dati della Protezione civile sull’andamento della curva epidemiologica. Le regioni in cui non si registra nessun nuovo contagiato sono: Sicilia, Sardegna, Calabria e Valle d’Aosta. I ricoverati con sintomi sono 8.695 e si riducono di 262 unità. In terapia intensiva -23: in totale sono 572. Mentre 48.485 persone, pari all’84% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (-1.285 rispetto ad un giorno fa).





I dimessi e guariti sono 138.840 (+2.120 rispetto a ieri); mentre il totale degli attualmente positivi è 57.752 (-1.570). I morti sono 119 in 24 ore. In totale sono 32.735 le vittime in Italia del Covid-19. I casi totali sono 229.327 (+669). I tamponi fatti sono in totale 3.391.188 (+ 72.410). Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 25.630 in Lombardia, 8.025 in Piemonte, 4.570 in Emilia-Romagna, 2.841 in Veneto, 1.766 in Toscana, 1.734 in Liguria, 3.581 nel Lazio, 1.713 nelle Marche, 1.273 in Campania, 1.805 in Puglia, 565 nella Provincia autonoma di Trento, 1.512 in Sicilia, 459 in Friuli Venezia Giulia, 1.168 in Abruzzo, 214 nella Provincia autonoma di Bolzano, 56 in Umbria, 287 in Sardegna, 35 in Valle d’Aosta, 288 in Calabria, 189 in Molise e 41 in Basilicata. Si riuscirà a godere dell’estate in arrivo anche se dotati di mascherine?

Maria Giulia Vancheri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.