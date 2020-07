1 minuto (tempo di lettura)

Il primo ministro francese Edouard Philippe si dimette. Aveva vinto le elezioni a sindaco di Le Havre: ora si preparerà a concorrere per le presidenziali del 2022 o del 2027?







Il primo ministro Philippe, sarà presente nel rimpasto di governo annunciato da Macron?

Il primo ministro francese Edouard Philippe, dopo aver vinto le elezioni a sindaco di Le Havre, ha rassegnato le sue dimissioni al presidente della Repubblica Emmanuel Macron. Nell’ultimo periodo il primo ministro avrebbe guadagnato più consensi dello stesso presidente. Incalzato dalle domande sul primo ministro, Macron si era limitato a porre l’accento sul «rapporto di fiducia unico», senza indicare se lo confermerà o meno nel rimpasto di governo annunciato all’indomani della sconfitta alle elezioni.

Macron ha parlato di «un nuovo percorso» da intraprendere con una «nuova squadra» e ha ricordato di avere scelto Philippe al suo fianco nel 2017, nonostante fosse un Repubblicano, perché aveva dimostrato di avere con lui molti punti in comune. Ma adesso, l’uscita di scena del primo ministro è un rischio: con la crisi del Coronavirus, la sua popolarità non è mai stata tanto alta, per questo, Philippe potrebbe ripresentarsi più avanti, volendo ambire alla vittoria delle presidenziali del 2022 o del 2027.





Lunedì il capo dello stato e Philippe si sarebbero parlati prima che Macron intervenisse alla Convenzione sul clima, per dare le sue risposte alle raccomandazioni arrivate dai 150 cittadini coinvolti, per sorteggio, alla formulazione della politica francese su questo fronte. L’estromissione di Philippe è il segno del cambiamento annunciato dal presidente, ma non l’unico: dovrebbero lasciare il governo anche vari altri ministeri, tra cui quello del lavoro. «Di qui a mercoledì prossimo si può pensare di avere un nuovo governo», ha spiegato il giornale Le Parisien. Si vocifera già su chi prenderà il posto di Philippe, e secondo le indiscrezioni dei giornali francesi, potrebbero essere l’attuale ministro degli Esteri Jean-Yves Le Drian, ma anche la ministra della Difesa Florence Parly. Sarebbe la prima donna ad ereditare l’incarico.

Maria Giulia Vancheri

Fonte Immagine: Il fatto quotidiano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.