Come riportato dall’agenzia AdnKronos, il presidente della francese Macron è risultato positivo al Covid. La notizia è stata resa nota dall’Eliseo: «Il Presidente della Repubblica è risultato positivo al Covid-19 oggi» e specifica anche che la diagnosi è stata effettuata con un tampone eseguito soltanto dopo «la comparsa dei primi sintomi».

«Secondo le norme sanitarie vigenti applicabili a tutti il Presidente della Repubblica si isolerà per 7 giorni, ma continuerà a lavorare e svolgere le sue attività a distanza», rassicurano.

Inoltre, come riportato dal Sole24ore, anche il primo ministro francese, Jean Castex si è messo in isolamento: era stato a contatto con il presidente Emmanuel Macron. Si precisa che l’isolamento del Primo Ministro è soltanto precauzionale, come ha annunciato il Presidente del Senato, Gérard Larcher, in apertura di una sessione durante la quale il capo del governo avrebbe dovuto presentare il piano vaccinale della Francia.

Dunque, il ministro della Salute, Olivier Véran, si è occupato di confrontarsi con il Parlamento al suo posto, esprimendo un «pensiero speciale» di vicinanza per il Presidente della Repubblica.

Maria Giulia Vancheri

