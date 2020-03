1 minuto (tempo di lettura)

Il Governo Sánchez approva la legge che difende e tutela le donne. La legge stessa è stata chiamata “Solo sì è sì”, per evidenziare la posizione della legge. La proposta sarà applicata come una modifica dell’articolo 178 del codice penale spagnolo.







Un motivo in più per festeggiare l’8 Marzo

Oggi 8 Marzo è la festa delle donne. Qualcuno avrà sicuramente comprato una mimosa e una mascherina alla donna più importante, qualcuno solo la mascherina. Tuttavia, oltre che sdrammatizzare la caotica situazione che si è generata, è bene ricordare le leggi che tutelano le donne.

In Spagna, la settimana scorsa, è stata approvata una proposta di legge del governo Sánchez. Tale legge sarà una modifica dell’articolo 178 del codice penale, il cui scopo è quello di applicare una legge che difende e tutela le donne. La chiave della legge è il consenso all’atto sessuale, da qui il motto della nuova norma “Solo sì è sì”. Viene così cancellata l’ambigua distinzione tra abuso e aggressione, andando a sottolineare invece l’atto di violenza come un reato molto più grave.

Molto più di una semplice modifica per tutelare le donne

La legge è stata proposta anche rispetto agli scandali di Manresa e Pamplona. Questi ultimi due avevano visto i tribunali, rispettivamente, Barcellona e Pamplona, di non aver concluso i due casi di violenza sessuale nel modo giusto. La reazione e le proteste dei gruppi femministi hanno portato a più di una semplice modifica.





La legge prevede una prevenzione dall’abuso, così da accompagnare e proteggere le vittime. Questa è una buona notizia per chi vive in Spagna e rischia violenze in ambiente domestico. La novità sta dunque nel carattere integrale della nuova legge. Si aggiunge, dunque, la Spagna agli altri paesi che hanno accettato la Convenzione di Instanbul. Oggi sono, per l’esattezza, i seguenti: Svezia, Regno Unito, Lussemburgo, Spagna, Irlanda, Germania, Cipro, Islanda, Belgio, Portogallo e Grecia. Purtroppo l’Italia non ha ancora fatto il passo avanti.

La legge che difende le donne porta personale specializzato e formato nei tribunali

Le novità non sono finite qui: Il governo Sánchez, in attesa degli aggiornamenti per il sistema giudiziario, ha voluto specificare anche che ci saranno tribunali creati appositamente per questi casi. Tribunali forniti di personale, sia sanitario sia giudiziario, ma anche sociale, che sapranno affrontare casi di violenza. Questo sta a significare che sarà rivoluzionata anche l’ultima legge, in merito di violenze di genere, del 2004.

La proposta di legge dovrà ora vedersela con l’opposizione dell’estrema destra di Vox, guidata da Santiago Abascal, che nel suo pensiero conferma l’anti-femminismo come una colonna portante del partito. Al momento, le sue uniche tesi a favore delle sue idee riguardano l’estremo femminismo. Pensieri però ingiustificati rispetto alla necessità di imporre delle leggi che riducano le violenze in Spagna.

Davide Zaino Pasqualone

