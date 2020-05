1 minuto (tempo di lettura)

LeDiesis sono un’anonima coppia di street artist che ha deciso di abbellire le città con murales dedicati alle grandi donne. L’ultimo mural è stato dedicato a Giovanna Botteri.







Giornalista e inviata speciale ha girato per il mondo per informare l’Italia di ciò che avveniva. Negli anni è passata dalle tantissime zone di guerra dei paesi del terzo mondo all’ultima conosciuta come “Covid-19”. A causa di quest’ultima guerra è rimasta in Cina per mesi, raccontandoci la situazione e tenendo informata l’Italia.

Nell’ultimo periodo però, ha avuto a che fare con frasi che ogni donna almeno una volta nella vita si è sentita dire come:”Oddio come si veste male”,”Ma da dove è uscita con quei capelli”,”Ma ha sempre la stessa maglia”.

Da molti infatti è stata conosciuta così: come una donna che nelle dirette con l’Italia non prestava attenzione al suo vestiario e alla sua capigliatura. Come se il suo lavoro fosse “essere perfetta”. Per quello esistono le modelle, non le giornaliste inviate in paesi lontani in situazioni critiche.





Per questo le LeDiesis hanno deciso di dedicarle un bellissimo dipinto nel capoluogo della Toscana, vicino alla sede fiorentina dell’Ordine dei giornalisti.

“Giovanna Botteri, giornalista, è stata oggetto di critiche a causa del suo aspetto non così curato come i canoni superficiali e fittizi vorrebbero imporre.

Dal canto suo questa #superdonna non si è scomposta e spinge ad una riflessione per scardinare modelli obsoleti che non hanno più ragione di esistere”.

Da vere femministe, ovvero attiviste che lottano per la parità di genere, i protagonisti dei loro dipinti non sono solo donne, ma hanno rappresentato anche gli uomini, personaggi come Martin Luther King e Pietro Bartolo, il medico lampedusano dei migranti.

I loro murales sono riconoscibili dalle S che ogni protagonista ha sulla maglia che indossano. Quella stessa S di Superman perché come dice Rosario Vizzi “Tutti abbiamo dei superpoteri”.

Nicole Rastelli

