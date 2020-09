2 minuti (tempo di lettura)

Va in archivio, fortunatamente, anche questo GP di Sochi. E va in archivio con la vittoria, poco convincente a dire il vero, di Bottas. Il finlandese della Mercedes difende le spalle al proprio compagno di squadra in avvio e poi sfrutta gli errori di distrazione del 44 prima della gara, per conquistare una vittoria insperata per lui. Sochi da dimenticare invece per il sei volte campione del mondo che sta quasi vivendo una specie di maledizione della vittoria numero 91. Appuntamento rimandato, forse, in casa del Kaiser. Leclerc fa rivedere una Ferrari in zona punti. Promosse le AlphaTauri e le Renault.







Valtteri Bottas, 10: Fa il suo e stavolta basta perchè il suo compagno di squadra commette due errori che gli costano 10 secondi di penalità.

Max Verstappen, 9: Al sabato fa il colpaccio piazzandosi tra le due Mercedes, mentre in gara mantiene la posizione gestendo il ritorno di Hamilton.

Lewis Hamilton, 4: Doppio banale (e clamoroso) errore del 44. La sua gara finisce lì, non essendo capace di rimontare sui due davanti visto l’enorme divario costruito durante la penalità. Gli ridanno i 2 punti sulla patente con cui poter tirare un sospiro di sollievo.

Sergio Perez, 8: Vince il GP degli altri e convince con tanti bei sorpassi. Bravo Checo! Possibile valore aggiunto in Haas nel 2021? Vedremo! La speranza, chiaramente, è di vedere un manico del genere ancora in F1 il prossimo anno.

Daniel Ricciardo, 7.5: Il buon Daniel si diverte in questa fase della stagione e si vede. Gran bella gara al netto della penalità per aver sbagliato le modalità di rientro in pista in curva 2. Non si lamenta, risponde con un bel “guiderò più veloce” e mantiene la posizione su Leclerc. Ben fatto.





Charles Leclerc, 9: Sontuosa gara del monegasco che sfrutta una buona partenza. Con gomme gialle e con un buon passo gara balza davanti a molti competitor. Più di così non poteva fare.

Esteban Ocon, 6: Non è stato capace di eseguire un semplice ordine di scuderia costringendo al bloccaggio e all’errore il proprio compagno di squadra. In qualifica finora stiamo 8-0 Ricciardo. Doveva essere il suo anno, ma non sta dimostrando di avere la pasta del campione.

Daniil Kvyat, 7: La gara di casa coincide con un moto d’orgoglio del pilota russo. Davanti al compagno e altra gara solida a punti.

Pierre Gasly, 6,5: Come a Monza effettua una sosta inaspettata rispetto agli altri ma stavolta non paga perchè la VSC dura troppo poco. Comunque a punti e sempre davanti ad Albon.

Alexander Albon, 6: Arriva a punti nonostante la penalità prima della gara per la sostituzione del cambio. Ci regala dei sorpassi di buona fattura, ma potrebbe non bastare per tenersi il posto.

Antonio Giovinazzi, 7: In odor di rinnovo sfoggia la sua miglior gara della stagione. Bravo Antonio.

Kevin Magnussen, 6: Per lunghi tratti in zona punti, ma subisce il ritorno degli altri. Peccato. Ma la macchina è quello che è.

Sebastian Vettel, 5 : Pesa inevitabilmente sul giudizio l’errore delle qualifiche. Manca poco e quest’ incubo avrà fine. Per i ferraristi e per lui.

Kimi Raikkonen, 5: Come sopra. Ma probabilmente non sarebbe cambiato molto nemmeno in questo caso.

Lando Norris, 5: Ha problemi fin dai primi metri e soffre parecchio per tutta la gara. Come avevamo detto sin dal venerdì le McLaren non erano in gran forma.

Nicolas Latifi, 5.5: Poco da dire, non può fare di più ma almeno si mette davanti a Russell.

Romain Grosjean, 6: Fa tutto sommato una buona gara per il mezzo meccanico che si ritrova ma le voci di Mick Schumacher sul suo sedile cominciano a farsi più insistenti.

George Russell, 4: Male, bisogna aggiungere altro? Sochi non rimarrà nelle sua memoria, nonostante il Q2 conquistato nel sabato.

I ritirati

Carlos Sainz, SV

Lance Stroll, SV

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.