1 minuto (tempo di lettura)

Valtteri Bottas conquista la pole nel kartodromo del Barhain con il tempo di 53.3777. Davanti al finlandese un ottimo Russell e il solito Verstappen. Ottimo pure Leclerc che piazza la sua Ferrari in quarta posizione con un giro che lui stesso ha definito perfetto. Sarà una gara molto tirata.

Appuntamento domani alle 18.10.

Q1

Prima sessione di qualifica per i debuttanti Aitken e Fittipaldi e per il rookie in Mercedes Russell. La centrifuga del Barhain ci regala una Q1 molto caotica per le numerose vetture in pista. Primi tentativi senza emozioni con gli ultimi della griglia che rischiano l’esclusione. Davanti nel primo run di qualifica solo Bottas e Russell con gomma media mentre gli altri usano gomma soft. Verstappen pole provvisoria della sessione con 54.037. Piccola nota in appena sei decimi ci sono 15 piloti.

Esclusi della sessione: Magnussen, Latifi, Aitken, Raikkonen e Fittipaldi.

Q2

Penultima Q2 della stagione e i primi minuti sono di attesa. Nessuno dei 15 driver infatti è sceso in pista nei primi 5 minuti di sessione. Ad aprire le danze è Carlos Sainz, seguito dalle due Ferrari che montano gomme gialle entrambe e stampano un tempo pressochè fotocopia. Bottas 53.803 è il primo uomo a scendere sotto il 54 seguito da Russell. A rischiare sono Norris, Gasly, Giovinazzi, Ocon e Vettel. Gran giro di Leclerc che si piazza in sesta posizione con gomma gialla. Errore di Norris che abortisce il primo tentativo, dietro si migliorano tutti ma a sorpresa vengono eliminate una RedBull, una Renault e una Mclaren oltre che l’ultima Alfa Romeo rimasta.

Eliminati della sessione: Ocon, Albon, Vettel, Giovinazzi e Norris,

Q3

La battaglia per la sedicesima pole della stagione si fa subito interessante con Verstappen che stampa un 53.5 ma subito dietro di lui c’è un sorprendente Leclerc. Subito dietro le due Mercedes che però hanno montato una soft usata. Indossate le gomme rosse nuove Bottas vola e con 53.377 si prende una pole quasi scontata, dietro di lui Russell e solo Verstappen potrebbe impensierire il finlandese.

Antonio Maimone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.