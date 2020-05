1 minuto (tempo di lettura)

A Londra non bastava l’immunità di gregge annunciata (poi ritrattata) dal premier inglese. A Victoria Station un uomo aggredisce a sputi due lavoranti. Una di loro morirà poco dopo: è polemica dei sindacati sulla sicurezza dei lavoratori







Londra, follia a Victoria Station. Muore donna aggredita a sputi da un Covid positivo

Londra non ha pace. Dopo le curiose proposte del Premier inglese che non voleva arrendersi davanti al virus, un uomo positivo al Covid ha aggredito a sputi una lavorante di Victoria Station. Il suo nome Belly Mujinga, 47 anni, precisamente addetta ai biglietti a Victoria Station, una tra le più grandi stazioni ferroviarie di Londra. La donna, però, nel suo posto di lavoro non tornerà più. E non per la crisi.

L’episodio è avvenuto a marzo e ha visto la donna presa di mira insieme a un’altra collega. Si registra, dunque, in Inghilterra un episodio di odio destinato a essere ricordato per il suo esito infausto: Belly Mujinga è morta di Covid-19. Non è la prima volta che accade un crimine del genere. Infatti, nel Regno Unito e nel resto del mondo si sono registrati altri casi di aggressione ai lavoratori che hanno continuato a erogare servizi essenziali (e non solo).





Nel giro di pochi giorni, sia Mujinga che la collega si sono ammalate. Poi, Belly ha accusato gravi sintomi respiratori. Inutile il ricovero in terapia intensiva al Barnet Hospital: è deceduta il 5 aprile scorso, come reso noto dal sindacato a cui era iscritta, la Transport Salaried Staffs Association (Tssa). Il fatto è stato denunciato alla polizia ferroviaria, che adesso indaga per risalire all’aggressore.

Tante le polemiche sulla sicurezza nei posti di lavoro

Non tardano ad arrivare le critiche sulle condizioni di lavoro dei cittadini, soprattutto quelli impegnati in prima linea per garantire un pubblico servizio come il trasporto. «Prima di pensare all’allentamento del lockdown, il governo dovrebbe assicurare che vengano adottate le giuste precauzioni e protezioni», ha dichiarato in una nota Manuel Cortes, segretario generale di Tssa (sigla sindacale a cui era iscritta la vittima), all’indomani della presentazione in Parlamento da parte del premier conservatore Boris Johnson di un piano per la riaperture. «Piano in cui alla working class dovranno essere riconosciute più tutele – ha ammonito Cortes- affinché non vadano perdute altre vite umane».

Maria Giulia Vancheri

