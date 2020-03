Meno di un minuto (tempo di lettura)

Il primo reale positivo della casa britannica è proprio l’erede al trono, dunque il membro più importante dopo la Regina stessa. Il Principe Carlo, secondo quanto dichiarato dal portavoce ufficiale di Clarence House sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Ancora ignota la causa del contagio, dunque da chi effettivamente avrebbe contratto il virus. Al momento pare che la moglie attuale di Carlo, la Duchessa di Cornovaglia Camilla, abbia effettuato il tampone come il marito, risultato però negativo.







Carlo, Principe del Galles, avrebbe mostrato i primi sintomi della malattia negli ultimi giorni, spingendo la stessa casa reale ad effettuare il tampone come previsto dalle autorità sanitarie. Sintomi tipici, ma di lieve entità, in base a quanto riportato dallo stesso portavoce che ha comunicato la positività. Desta sicuramente preoccupazione l’età del futuro Re, 72 anni, sebbene è giusto ricordare che in quanto membro di una delle case reali più importanti al mondo, l’ex marito della Principessa Diana avrà garantite le migliori cure possibili.





Al momento sia Carlo che Camilla si troverebbero lontani sia da Buckingham Palace che da Clarence House, essendosi posti in autoisolamento nella residenza di caccia di Balmoral, situata in Scozia. Un autoisolamento che durerebbe già da qualche giorno, motivo per cui è facile credere che effettueranno tamponi anche per la servitù adesso presente con i due consorti reali.

Nessuna notizia invece circa la Regina Elisabetta e Filippo, Principe Consorte. Per due soggetti rispettivamente di 93 e 98 anni la preoccupazione è sicuramente alle stelle visto il periodo storico che l’intero globo sta attraversando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.