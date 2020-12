D enise è un’anziana signora che aveva tutti i sintomi dell’infezione provocata dal virus che oggi ha fatto perdere qualcosa a qualcuno. Tre medici e una sociologa le scrivono una lettera aperta che lei non potrà leggere. Così la sua storia fa il giro del mondo in pochi giorni. La novantenne, però, non è sopravvissuta e non a causa delle complicazioni dovute al Covid-19. Ma perché ha preferito lasciare l’ultimo letto disponibile in terapia intensiva a qualcuno di più giovane e forte, qualcuno che avesse maggiori probabilità di tornare a prendere una boccata di libertà . «Né il suo vecchio tumore quasi guarito, né la sua insufficienza cardiaca, né la sua età avanzata hanno impedito l’ammissione in rianimazione. È lei ad avere preso questa decisione , ad avere espresso una preferenza. Non voleva occupare l’ultimo posto in reparto, voleva lasciarlo a qualcuno che avrebbe potuto essere suo figlio o nipote. Cara signora Denise, lei aveva talmente bisogno di ossigeno che voleva essere certa che ne sarebbe rimasto a sufficienza per tutti», si legge su Le Monde.

Quel posto a cui aveva rinunciato Denise occupato subito dopo…

Nonna Denise era ricoverata all’ospedale Saint Louis di Parigi ed è li che ha rinunciato a quell’ossigeno così vitale per lei. La «lettre à Denise» pubblicata da Le Monde, è una denuncia che aiuta a fare luce sulla questione della quantità di posti in rianimazione, in Francia, e sulle difficili valutazioni alle quali sono chiamati quotidianamente i medici. «Tornato nel reparto di rianimazione, ho provato una strana sensazione nel vedere la camera vuota che lei, Denise, avrebbe potuto occupare. La cosa incredibile è che proprio in quella stanza vuota, un altro paziente è stato ammesso neanche un’ora dopo. Non aveva il Covid ma una meningite che gli provocava convulsioni e che rendeva necessario metterlo rapidamente in coma artificiale», raccontano commossi i sanitari.