Da giorni si è parlato del Decreto Natale in cui il Governo si fa carico di una ulteriore stretta da applicare nei giorni del Natale, proprio a causa di una curva che rallenta la sua corsa ma non come si sperava. Il tracciamento, con questi numeri, non può essere ripristinato, per questo l’unica soluzione possibile non poteva che essere quella di trascorrere delle festività in rosso, sotto ogni punto di vista.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte apre così la conferenza stampa in cui illustra le misure contenute nel nuovo Decreto Legge Natale: «Quando siamo partiti con questo sistema a zone avevamo un Rt a 1.7 e siamo riusciti a riportarlo sotto l’uno (0,86). Nonostante questo, però, siamo ancora in difficoltà: il virus si lascia piegare ma non sconfiggere! I nostri esperti temono che la curva possa impegnarsi proprio dopo le feste natalizie»

Ma cosa si potrà fare e cosa no secondo il nuovo Decreto Natale? L’Italia sarà alternativamente rossa e arancione, infatti, a seconda delle giornate. Occhio al calendario, dunque!

Italia zona arancione dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio: cosa si potrà fare? Nei giorni di zona arancione ci si potrà muovere liberamente (senza autocertificazione) all’interno del proprio comune. Sarà vietato spostarsi da un comune ad un altro e da una regione all’altra. I ristoranti resteranno comunque chiusi per l’intera giornata: l’asporto sarà consentito fino alle 22, mentre la consegna a domicilio sarà sempre consentita. Soltanto i negozi avranno le saracinesche alzate fino alle ore 21. È confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5. Italia zona rossa dal 24 al 27 dicembre, il 31 dicembre, 1, 2 e 3 e il 5 e 6 gennaio Nei giorni di zona rossa, invece, verranno applicate le misure più restrittive. L’uscita da casa andrà motivata (con autocertificazione), anche se all’interno del proprio comune. Pertanto, si potrà uscire soltanto per (gli ormai noti) motivi di salute, urgenza e necessità. Lo stesso vale per gli spostamenti tra comuni e tra le regioni. Sono chiusi bar, ristoranti (consentito asporto fino alle ore 22 e la consegna a domicilio non sarà sottoposta a restrizioni), negozi e centri estetici. Anche in questo caso, è confermato il coprifuoco dalle ore 22 alle 5. Secondo il Decreto Legge Natale (anche se in zona rossa) rimarranno aperti supermercati, beni alimentari e prima necessità, farmacie e Parafarmacie, Edicole, Tabaccherie, Lavanderie, parrucchieri e barbieri. Dal 21 al 23 dicembre Saranno vietati solamente gli spostamenti tra regioni, eccezion fatta per chi dovrà rientrare presso il suo domicilio o residenza. Per il resto, si dovranno rispettare le regole vigenti nel proprio territorio, prestando attenzione al suo “colore”. Deroghe agli spostamenti Nonostante prevalga la linea rigorista, si è riusciti a trovare la quadra sulle deroghe ai divieti agli spostamenti per consentire le visite a parenti e congiunti nei giorni di Natale: sembrerebbe approvato il lasciapassare per due non conviventi che potranno fare visita a figli, genitori o nonni, fermandosi, ad esempio, per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale. Tuttavia, il termine congiunti sarà da intendere nella sua accezione più ampia: saranno compresi gli affetti stabili, gli amici, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti. Quest’ultimi verranno esclusi dal computo “dei due in più”, insieme ai minori degli anni 14. Quindi, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni, tra comuni e all’interno del proprio comune, sarà consentito sia nelle giornate “rosse” che in quelle “arancioni” a due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private dalle ore 5 alle ore 22, con autocertificazione. I piccoli Comuni Si è molto discusso sulla possibilità di spostarsi tra piccoli comuni che di fatto costellano l’intera penisola. Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Però, non ci si potrà muovere per andare nei Comuni capoluogo di provincia, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

La luce in fondo al tunnel

Giuseppe Conte conclude auspicando un 2021 migliore: «Vediamo la fine di questo incubo, il 27 dicembre sarà Vaccine Day europeo. Certo non risolveremo tutto in un giorno, ma nei primi mesi del 2021 con il piano vaccinale chiuderemo questo triste capitolo».

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: Wikimedia commons/autore: Governo

