La pandemia avrebbe creato uno scenario ideale per il reclutamento via rete da parte dello Stato Islamico: a sostenerlo è uno studio condotto dall’Università di Malmö, Svezia. Complici sarebbero il maggiore tempo trascorso su Internet durante i lockdown internazionali e il nuovo stimolo propagandistico rappresentato dal Covid: lo dimostrerebbe l’oscillazione osservata grazie al monitoramento, durato anni, dell’attività online dell’organizzazione terroristica. Messo in ginocchio dalle sconfitte sul campo di battaglia e dalla morte del leader Al Baghdadi, già in aprile la propaganda jihadista aveva cavalcato l’onda della pandemia, sostenendo che il Coronavirus sarebbe stato un “soldato mandato da Allah” e avrebbe rappresentato la sconfitta dell’Occidente (frasi che, volendo azzardare un paragone nostrano, potrebbero ricordarci le controverse affermazioni dell’arcivescovo Viganò, secondo il quale la pandemia da Covid-19 rappresenterebbe un flagello divino contro aborto, divorzio e pornografia).







“L’organizzazione terroristica ha distorto la pandemia per valorizzare le proprie teorie e in funzione dei propri scopi,” ha spiegato Michael Krona, studioso di comunicazione dell’università svedese.



L’ISIS non sembra avere dunque una visione negazionista sul tema del virus e, curiosamente, invita il popolo musulmano a rispettare le norme di prevenzione: l’ISIS spingerebbe i suoi combattenti a non viaggiare, e a eseguire gli attentati nel luogo di residenza. Torna, di conseguenza, anche la terribile ombra del terrorismo jhiadista in territorio euroamericano.

Pandemia ed estremismi

L’emergenza sanitaria sembra così aver creato un terreno fertile non lo solo per le teorie complottistiche, al quale il nostro paese non si è dimostrato estraneo, ma anche per gli estremismi politici, i fondamentalismi religiosi e i nazionalismi. Negli USA, tra la tragedia del Covid e i giorni di fuoco del movimento Black Lives Matter, il suprematismo bianco ha sfruttato la situazione per il proprio distorto proselitismo: secondo l’Istituto per il Dialogo Strategico di Londra, gli account Telegram legati al nazionalismo bianco hanno visto un incremento di circa 6000 sostenitori durante il mese di marzo. Lo scorso 24 marzo Timothy Wilson, simpatizzante neonazista, è rimasto ucciso a soli 36 anni mentre tentava di sfuggire all’arresto dell FBI: stava progettando di piazzare una bomba presso l’ospedale universitario di Kansas City, dove si trovavano in degenza pazienti affetti da Coronavirus. Nello stato di allerta mondiale, razzismo e jhiadismo mostrano dunque una propaganda che fa leva sugli stessi tasti dolenti: un miscuglio esplosivo di fragilità psicologica, disagio sociale e desiderio di appartenenza e riconoscimento.

Agata Virgilio

