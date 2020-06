2 minuti (tempo di lettura)

I numeri sono incoraggianti, seppur tra alti e bassi, ma il pericolo Coronavirus è ancora dietro l’angolo. Lo dimostra la situazione in Italia, lo dimostrano i focolai ancora vivi in Cina e in altri stati d’Europa e del mondo. Eppure, la voglia di tornare alla normalità c’è. E, se mischiata a un’emergenza in parte rientrata, ha dato nuova linfa vitale all’economia e la possibilità di spostarsi e viaggiare.







Tutti fattori certamente positivi, ma non si può abbassare la guardia. Non la abbassano medici, infermieri e operatori della protezione civile. Un po’ meno i cittadini (non tutti). Basta pensare ai festeggiamenti dei tifosi del Napoli per la vittoria della Coppa Italia (come fermarli?). Basta dare uno sguardo alla movida di molte città, da Nord a Sud. La voglia di lasciarsi tutto alle spalle e superare la crisi sanitaria ed economica (come se non si fosse già in difficoltà prima della pandemia) è tanta, ma questo non può far dimenticare quanto successo, né far mettere una benda sugli occhi e far finta di nulla.

Bene, dunque, alla riapertura dei ristoranti, della strutture ricettive, di quelle balneari, di quelle sportive (a breve) e delle frontiere. E proprio quest’ultimo aspetto è quello che, probabilmente, desta maggiori perplessità e dubbi. La possibilità che un contagiato passi da una regione a un’altra è innegabile e lo scontro diplomatico è dietro l’angolo. In molti, infatti, ricorderanno la presa di posizione del sindaco di Messina, Cateno De Luca, nei confronti di chi traghettava verso la Sicilia.

Quello che balza agli occhi è che il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia. La regione rappresenta più di un terzo dei casi totali e, anche negli ultimi giorni, un’alta percentuale di quelli nuovi ha “sede” in terra lombarda. I dati della Protezione Civile, aggiornati a ieri, segnano 238.011 contagi, di cui 92.675 proprio in Lombardia.





Altro triste primato è quello di avere 4 provincie nelle prime cinque posizioni per numero di infetti: Milano (Lombardia – 24.061), Torino (Piemonte – 15.832), Brescia (Lombardia – 15.415), Bergamo (Lombardia – 14.065) e Cremona (Lombardia – 6.574). Potrebbe essere una soluzione “isolarla”? E cosa accadrebbe?

Dal punto di vista sanitario, con ogni probabilità, diminuirebbe la possibilità di nuovi contagi all’interno della stessa regione. Così come la diffusione del virus nel resto dello Stivale causata da “vettori” provenienti dalla zona più colpita. Statistiche alla mano, infatti, sembra che tutto il Paese abbia “beneficiato” del lockdown, chi più e chi meno. E il trend sembra essere confermato, fatte salve alcune eccezioni. Cosa che non sembra essere successa in Lombardia, dove, come detto, le percentuali restano ancora molto alte e nettamente al di sopra della media nazionale.

Altra faccia della medaglia: se la sanità potrebbe beneficiarne, non può dirsi lo stesso per l’economia. “Chiudere” la Lombardia potrebbe significare dare un’ulteriore “mazzata” a botteghe, bar e piccole e medie imprese della regione. E ne risentirebbe anche il settore finanziario italiano che deve gran parte del suo indotto alle industrie e grandi aziende presenti sul territorio. Una perdita che, in piccola misura, potrebbe essere bilanciata da un possibile aumento di introiti qualora si lasciasse maggiore libertà alle regioni di disporre regole in alcuni settori che in questo periodo dell’anno rappresentano un punto di forza, su tutti il turismo.

Si tratta certamente di ipotesi e supposizioni, nella speranza che presto anche la Lombardia possa “respirare più ossigeno”. L’ultima parola spetta agli esperti e alle istituzioni. Gli stessi che hanno affrontato una situazione straordinaria e difficile con professionalità.

Andrea Lo Giudice

