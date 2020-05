2 minuti (tempo di lettura)

Conte: non è sabato senza il premier in conferenza stampa. Cosa contiene il nuovo decreto in vigore?







Conte e il “suo” Governo attenuano ancora le limitazioni: piccoli passi verso una prudente e nuova “normalità”

«Abbiamo approvato il decreto legge che ci permette di entrare nel pieno della fase 2». Così Sabato sera il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha presentato il nuovo decreto approvato dal Governo nella notte tra venerdì e sabato. «Affrontiamo questa fase 2 con la voglia di ricominciare, ma con prudenza», ha detto Conte, aggiungendo che i dati sull’epidemia ci confermano che abbiamo reagito bene. «Siamo nella condizione di affrontare questa fase 2 con fiducia ma anche con senso di responsabilità»

«Stiamo affrontando un rischio calcolato, nella consapevolezza che la curva epidemiologica potrà tornare a salire». Non ci possiamo permettere di aspettare il vaccino, ha detto Conte, perché il «tessuto economico» ne sarebbe irreparabilmente danneggiato. «Sono consapevole che per alcuni settori riapertura non significherà ripresa economica» ha aggiunto. Uno sguardo alla Lombardia che «sta affrontando la battaglia più difficile» Il presidente del Consiglio, con riferimento alle regioni, ha spiegato: «Noi non abbiamo motivo di dire alla Lombardia: non apri. La Lombardia può decidere di aprire, come del resto ogni Regione. Se la curva è salita e scappa al controllo, siamo pronti a intervenire. Nel decreto c’è una clausola di salvaguardia che consente al Governo di intervenire e di prendersi la responsabilità di decisioni anche severe e restrittive. Sono stato stato tacciato di essere dittatore, paternalista, illiberale quindi mi sembra che la faccia questo Governo la metta sempre», conclude. «Le misure sulle riaperture», ha specificato Conte, «possono essere modificate dalle regioni per ampliarle o restringerle. Ci sono regioni che hanno già annunciato che certe attività dovranno aspettare: il Governatore lombardo, Attilio Fontana, lo ha già anticipato per palestre, piscine e musei». Dunque, ecco cosa potremo fare e non in questa fase 2b: Spostamenti all’interno del territorio regionale Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi. Eventuali limitazioni potrebbero essere disposte dallo Stato o dalle Regioni con riferimento ad aree interessate da un aumento dei contagi. Si potranno vedere anche gli amici. Spostamenti tra regioni diverse e verso altri Stati Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati sono così regolati:

Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l'estero. Tranne se per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o motivi di salute. Resta ferma la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Dal 3 giugno 2020 via libera agli spostamenti tra regioni diverse. Possibili le limitazioni che potranno essere adottate in relazione al rischio epidemiologico specifico di alcune aree nazionali;

A decorrere dal 3 giugno le stesse regole (di cui sopra) valgono anche per gli spostamenti da e per l'estero;
Dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

Assembramenti, riunioni, manifestazioni, quarantena Una serie di prescrizioni riguardano le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico, gli assembramenti e l'applicazione della quarantena: Il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Per eventuali riunioni, comunque, si dovrà rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

Le manifestazioni, gli eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi e fieristici con presenza di pubblico, i convegni e congressi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si possono svolgere "ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici";

Ai sindaci è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche (o aperte al pubblico) quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche (o aperte al pubblico) quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di

Obbligo di quarantena per chi risulta positivo al COVID-19;

Obbligatoria la quarantena precauzionale anche per le persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus. Funzioni religiose Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte al pubblico, occorre rispettare i protocolli ad hoc sottoscritti dal Governo e dalle confessioni. Attività economiche Dal 18 maggio potrà ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni per ciascun settore produttivo. Se dovessero mancare protocolli regionali, si applicheranno i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Quindi, domani si ripartirà: siamo pronti a farlo con mascherina e distanze di sicurezza?

Maria Giulia Vancheri

Foto: ilpost.it

