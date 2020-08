Meno di un minuto (tempo di lettura)

Briatore: il suo locale a Porto Cervo focolaio di Covid-19, ma lui si era mostrato contrario alla decisione del governo di chiudere le discoteche. Aveva detto: «Spiegatemi, se esiste, la correlazione tra decibel e virus»

Il noto imprenditore Flavio Briatore, qualche giorno fa, aveva criticato duramente il governo per aver chiuso le discoteche. «È incredibile: è il virus del panettiere, che di giorno non lavora e di notte lavora. Seduto non ti attacca, in piedi sì. Vive al buio, esce fuori coi pipistrelli», aveva detto. Da lunedì, però, Briatore è ricoverato al San Raffaele, secondo quanto reso noto da “l’Espresso”. L’uomo sarebbe arrivato nella struttura milanese in condizioni “serie”. Tuttavia, al momento, non si troverebbe in terapia intensiva.











Tra i pub destinatari del provvedimento del governo, proprio il suo “Billionaire” in Sardegna, chiuso il 17 agosto. Locale di Porto Cervo che si è rivelato un focolaio attivo del contagio con oltre 60 lavoratori risultati positivi al virus dopo essere stati sottoposti al tampone. Briatore si era, inoltre, reso protagonista di una polemica social contro il sindaco di Arzachena (cittadina sarda), accusandolo di non «riuscire a rispettare i provvedimenti che lui stesso ha emanato». Nei giorni scorsi, infatti, Roberto Ragnedda, aveva imposto ulteriori misure di contenimento nel proprio territorio rispetto a quelle già ordinate dall’Esecutivo.

I dipendenti del “Billionaire”, sono ora in quarantena. Alcuni di loro sarebbero, addirittura, ricoverati.

Maria Giulia Vancheri

Fonte immagine: Wikipedia, Autore: Minerva97

