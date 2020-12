1 minuto (tempo di lettura)

Una scelta storica quella che il neo-eletto Presidente Biden ha fatto per il Dipartimento dell’Interno: la nomina è infatti ricaduta su Deb Haaland, figura di spicco per il Partito Democratico nel New Mexico. Se confermata dal Senato, la politica e giurista sarà la prima donna nativa americana a capo di un dipartimento del governo USA. La deputata 60enne, appartenente al popolo dei Laguna Pueblo, si ritroverà dunque ad avere un ruolo centrale nella gestione delle politiche ambientali del paese, campo nel quale si concentrano gran parte delle sue battaglie politiche.

Una scelta, quella di Biden, da molti detrattori tacciata di tokenismo, ovvero la pratica di attuare uno sforzo soltanto superficiale o simbolico per l’inclusione di un gruppo minoritario. Una critica che si respinge assai facilmente, considerando che la minoranza nativa ha avuto un ruolo decisivo nell’elezione del futuro Presidente democratico, andando a contribuire alla sua vittoria sopratutto in Arizona (dove l’etnia nativa costituisce il 6% della popolazione) e nel Wisconsin, oltre ad aver appoggiato caldamente la nomina.

La vita e la carriera

Debra Anne “Deb” Haaland nasce a Winslow, Arizona, nel 1960, da madre nativa e padre di origini norvegesi: entrambi i genitori sono impegnati nella carriera militare. Trascorre gran parte dei suoi anni giovanili ad Albuquerque, nel New Mexico. Consegue il Dottorato in Giurisprudenza presso l’Università del Nuovo Messico, dopo aver precedentemente ottenuto un Bachelor of Arts in Lettere presso lo stesso ateneo. Dal 2013 al 2015 è in servizio come amministratrice tribale della comunità di San Felipe Pueblo.

Nel 2015 viene eletta presidentessa del Partito Democratico del New Mexico e rimane in carica per due anni.

Nel 2018 annuncia la propria candidatura alla Camera: anche in quell’occasione taglia un traguardo storico, riportando una schiacciante vittoria elettorale contro l’avversaria repubblicana Janice Arnold-Jones e divenendo la prima donna nativa americana ad essere eletta al Congresso (insieme alla collega Sharice Davis).

Agata Virgilio

Fonte immagine: Corriere della Sera

