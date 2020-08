7 novembre 2019. Quel giorno il questore di Lodi premiava Arianna per aver sventato una rissa a Casalpusterlengo. «Due ore dopo — racconta l’ex agente — consegnavo pistola, manette e distintivo e uscivo per sempre dalla Polizia: la sospensione mi è stata notificata nello stesso giorno dell’encomio per meriti di servizio».







Il motivo? Un tatuaggio. Arianna, però, quel tatuaggio (un cuore e una coronino sul polso) lo aveva cancellato due anni prima. «Era il mio regalo dei 18 anni, ma l’ho eliminato come dispone la norma».

Tuttavia, a condannare Arianna e altri ex poliziotti nella sua situazione, è stata una sentenza del Consiglio di Stato resa pubblica nei giorni scorsi. Arianna racconta la sua vicenda al Corriere. La carriera di una promettente agente è stata stroncata da «demeriti estetici», come riportato dal testo della sentenza. «La cosa incredibile — racconta lei, 31 anni,— è che in servizio non ho mai avuto quel tatuaggio, eliminato a colpi di laser subito dopo aver superato le preselezioni». A quanto pare, ha pagato per essere stata sincera: «Il tatuaggio era quasi sparito ma ho preferito essere corretta. Pensavo mi avrebbero apprezzato, invece mi hanno messo alla porta».