1 minuto (tempo di lettura)

Da mercoledì le strade di Tirana sono infiammate dalla protesta: tra le prime emittenti a riportare la notizia, fino a poche ore fa inedita ai media italiani, Radio Onda d’Urto. L’evento scatenante sarebbe quello della morte di un giovane di 25 anni, Klodian Rasha, ucciso dalla polizia lo scorso martedì: secondo la ricostruzione degli agenti, il giovane non si sarebbe fermato all’alt dei poliziotti che stavano per effettuare un controllo durante il coprifuoco anti-Covid, in una zona periferica della capitale. Stando alle parole dell’agente che ha aperto il fuoco, egli avrebbe sparato nella convinzione che il ragazzo portasse con sé una pistola. La sorella del ragazzo, Sibora Rasha, ha tuttavia contestato questa versione, smentendo che il fratello fosse armato e dichiarando che egli si sarebbe trovato fuori casa soltanto per comprare le sigarette. Mercoledì, non appena la notizia si è diffusa, una folla di manifestanti si è riversata per le strade della città assaltando le luci e le decorazioni festive, incendiando anche un grande albero di Natale situato all’entrata del palazzo di governo.

Ieri giovedì 10, due giorni dopo la morte di Klodian, il premier Edi Rama ha annunciato le dimissioni del Ministero dell’Interno Sander Lleshaj, invocate a gran voce dalla folla. Proprio mentre il Ministro rilasciava la sua dichiarazione, però, sono avvenuti nuovi scontri: riuniti di fronte al Ministero dell’Interno, centinaia di manifestanti (perlopiù giovani) si sono scontrati con la polizia, attaccando con una sassaiola alla quale gli agenti hanno risposto con lacrimogeni. È in programma anche per questa sera, nonostante le dimissioni di Lleshaj, una nuova manifestazione della quale non si conoscono ancora i dettagli.

Seppure con proporzioni e motivazioni differenti, nei fatti di Tirana sembra essere presente l’eco della morte di George Floyd e degli scontri di Minneapolis: ancora da capire le dimensioni che la protesta potrebbe assumere nei giorni a venire.

Agata Virgilio

Fonte immagine: Il Messaggero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.