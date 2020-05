3 minuti (tempo di lettura)

Può sembrare un articolo ironico ma non lo è affatto. Cominciamo dalla base: Per analfabeta funzionale si intende colui che, pur avendo imparato le basi della scolarizzazione, non è in grado di comprendere e tradurre le informazioni della realtà circostante. Ha conseguito la licenza elementare, quella media e persino il diploma di scuola superiore, in alcuni casi. Nonostante ciò non è in grado di carpire i contenuti di un testo normativo o, per fare un altro esempio, di saper utilizzare al meglio le moderne tecnologie comunicative. Un soggetto che, in breve, non riesce a valutare ciò che ha alla sua portata. Proprio da questa difficoltà cognitiva deriva la sua più diretta conseguenza: credere a tutto ciò che viene letto e ascoltato. L’analfabeta funzionale non è in grado di porsi in maniera critica di fronte a un testo di facile comprensione o, ancora, ad un qualunque video di breve durata.







Parliamo a tutti gli effetti di una piaga per la società moderna. Una piaga che, secondo i dati OCSE, si abbatterebbe sul 47% degli italiani. Ci sarebbe poco da scherzare, visto anche il contesto storico in cui ci troviamo. Un contesto in cui, grazie ai social, chiunque può dire la sua. Un contesto in cui sbocciano come fiori in primavera gruppi di complottisti su Facebook, fake news da improbabili blog su internet e video sensazionalistici da presunti portatori della verità assoluta.

Non è un caso, dunque, che orde di analfabeti funzionali abbiano cominciato a fare la voce grossa un po’ ovunque, durante questo periodo di lockdown causato dal Coronavirus. Ed è proprio in questo contesto che l’analfabeta funzionale (o se vogliamo l’italiano medio) sta riuscendo a dare il meglio di sé. Potevamo dunque esimerci dal descriverne l’identikit? No, chiaramente.

L’analfabeta funzionale su internet

Scuserete la ripetizione ma è proprio in questo caso che l’analfabeta funzionale da il meglio di sè. Un soggetto, il più delle volte, incapace di scrivere in un corretto italiano o, ancora, di comprendere le più basiche nozioni di qualunque materia scolastica. Eppure è sempre lui ad urlare di aver compreso i grandi misteri celati dal Covid-19. E qui le ipotesi sono delle più disparate: “è un virus creato in laboratorio per bloccare l’economia occidentale in favore di quella asiatica“; “in realtà è opera delle cause farmaceutiche, per obbligarci all’ennesimo vaccino“; “è un complotto creato dalla massoneria, per capovolgere l’ordine politico attuale“; “Non esiste alcun coronavirus, è una loro – ma di chi?! – invenzione per uniformarci“. Fino alla più celebre di questi mesi “Il Coronavirus viene trasmesso tramite le antenne 5G“.

Tuttavia, però, ci sono occasioni in cui l’analfabeta funzionale resta umile e non crede di poter formulare ipotesi tanto complesse. Ed è proprio in questo caso che intervengono le famigerate fake news. Notizie riportate da improbabili “giornali” web ma che in realtà, di “giornalismo” non hanno praticamente nulla. Nessuna iscrizione al tribunale, nessun giornalista pubblicista, niente di niente. Siti con nomi ai limiti della fantasia come “Danguerous News” “SecretNews” “DevInformarti” e “Notizie Spericolate“; siti con nomi volutamente storpiati da altri famosi giornali come “Il Quotidaino“; siti con nomi apparentemente “professionali” come “Diretta News 24” e “Notizie 24 ore“. Ce n’è davvero per tutti i gusti, insomma.





Sono proprio questi siti, tra titoli sensazionalistici e trame degne del miglior Spielberg, a far diffondere una disinformazione di quantità inimmaginabile. Articoli dal click facile, che l’analfabeta funzionale non saprà distinguere da pezzi ben più fondati. Vuoi per la buona “fattura” del sito, vuoi per un utilizzo (stranamente) corretto dell’italiano, la frittata è presto fatta. E gruppi su gruppi vengono creati e sviluppati grazie alla condivisone di questi mirabolanti elaborati (condivisi poi nelle bacheche personali di ogni membro).

L’analfabeta funzionale nella vita reale

Ed è qui, che invece, l’analfabeta funzionale riesce a dare il peggio di sé. Non a caso parliamo del “peggio“. Per quanto la disinformazione su internet sia una piaga da debellare (specie, appunto, per chi non sa riconoscere una fake news), è l’impatto di questi soggetti nella vita reale a creare maggiori problemi. In questo caso gli analfabeti funzionali si dividono in tre categorie:

L’analfabeta funzionale che ha paura. La categoria sicuramente meno pericolosa. Crede al grande complotto ordito da multinazionali farmaceutiche e pertanto non ne vuole diventare la cavia. Gira con un’incontrollabile paura dell’esterno ma, quanto meno, adotta tutte le misure di sicurezza che ben conosciamo, anche se esagera. Ma in fondo è un’esagerazione che non fa male agli altri L’analfabeta funzionale che ancora non ha capito come usare la mascherina. Questa categoria inizia a essere particolarmente nociva. Se usa la mascherina, tendenzialmente, lo farà in modo scorretto: a volte tiene fuori il naso, altre volte la lascia al mento, nel peggiore dei casi la leva proprio quando deve parlare e/o starnutire. Dopo due mesi di quarantena non ha ancora compreso di essere un pericolo per gli altri e, se qualcuno dovesse permettersi di riprenderlo, la naturale conseguenza sarebbe una lite poco piacevole. E di questi tempi siamo sicuri che chiunque preferirebbe evitarla. L’analfabeta funzionale che non crede al Coronavirus. Questa è sicuramente la peggior “specie”. Crede fermamente che il virus sia tutta una montatura e pertanto vuole condurre la stessa vita di prima. Non indossa né mascherina né guanti e parlando con l’interlocutore di quanto tale periodo sia in realtà una grossa “finzione” non rispetta il metro di distanza. Gran parte dei suoi simili lo appoggiano, chi invece gli vorrebbe raccontare delle morti nelle fosse comuni cerca di allontanarsi per evitare dannose conseguenze. I più “studiati” hanno anche divulgato il loro enorme sapere tramite megafoni.

L’analfabetismo funzionale può sembrare un simpatico tema su cui fare ironia. Al pari dei programmi trash che si susseguono in TV, ormai. Eppure è un male che va debellato, con calma, raziocinio e una buona dose di volontà da parte di chi, per fortuna sua, non lo è. Anche se al contrario, nella politica internazionale di oggi, è uso comune alimentare le masse disinformate, creando, di fatti, una proliferazione incontrollata di odio. Riusciremo mai a liberarcene? Ai posteri l’ardua sentenza.

Francesco Mascali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.