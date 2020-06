1 minuto (tempo di lettura)

Usa: George Floyd morto per “asfissia causata da compressione”: lo conferma l’autopsia indipendente voluta dalla famiglia dell’afroamericano







Usa: George Floyd è morto per “asfissia causata da compressione al collo e alla schiena”. Lo dice l’autopsia voluta dalla famiglia sul corpo del 46enne afroamericano morto lo scorso 25 maggio 2020 a causa dell’agente Derek Chauvin che, immobilizzandolo, ha fatto pressione col suo ginocchio sulla nuca fino a quando il giovane ha smesso lentamente di respirare. Un risultato contrastante con quello dell’autopsia commissionata dall’ufficio legale della contea di Hennepin, secondo cui Floyd non sarebbe morto per soffocamento.

Secondo il referto ufficiale, contestato però dalla famiglia della vittima, alcune sue patologie pregresse, gli effetti combinati dell’essere bloccato dalla polizia e la probabile presenza di sostanze intossicanti nel suo corpo, avrebbero contribuito alla morte.





Intanto, Chauvin, 44 anni, è stato licenziato insieme agli altri tre agenti che hanno preso parte al fermo di Floyd: incriminato di omicidio di terzo grado e di omicidio colposo di secondo grado. Anche in questo, l’avvocato della famiglia di Floyd, Benjamin Crump, ha spiegato di non condividere l’accusa di omicidio colposo per l’agente Derek Chauvin. Secondo il legale, infatti, si parlerebbe di “omicidio premeditato”. Per il capo della polizia di Minneapolis, Medaria Arradondo, i 4 poliziotti coinvolti nel fermo (e nella morte) di Floyd hanno “le stesse responsabilità”. Per questo i quattro poliziotti sono stati licenziati martedì.

Negli Stati Uniti, proseguono le proteste. È, infatti, il sesto giorno di scontri. Coprifuoco in più di 40 città, incluse Philadelphia e Washington, dove diversi monumenti sono stati sfregiati. Tutto questo in un clima di odio diffuso anche da Donald Trump, che attacca i governatori chiedendo loro di usare il pugno duro contro i manifestanti. Dall’altra parte, però, c’è invece l’ex presidente, Barack Obama, che si schiera dalla parte di chi protesta, pur non condividendone le modalità.

