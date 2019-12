Meno di un minuto (tempo di lettura)

TRAPANI – Nella giornata del 25 novembre 2019, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, nel corso di un servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto Lombardo Giuseppe, trapanese, cl.93, per il reato di evasione. L’uomo, nonostante fosse sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare, non si trovava in casa al momento del controllo da parte dei militari, in palese violazione delle prescrizioni impartite, in quanto sprovvisto di autorizzazione. Sono state, quindi, attivate le ricerche, conclusesi positivamente poco dopo, e che hanno permesso di acclarare il vero motivo dell’allontanamento del Lombardo, ovvero quello di acquistare dello stupefacente. Infatti, nel corso della successiva perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina del peso di circa 0,2 grammi. Al termine delle formalità di rito, il soggetto è stato dichiarato in arresto, e in sede di rito direttissimo, sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari. L’attività di controllo dei soggetti gravati da misure restrittive della libertà, che le pattuglie dispiegate sul territorio svolgono giornalmente, ha permesso, anche in questa circostanza, la regolare osservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.











