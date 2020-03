Meno di un minuto (tempo di lettura)

TORINO – Hanno cercato di introdursi in un alloggio di uno stabile di via Aosta, per poi essere arrestati dagli agenti della Squadra Volante. Due cittadini marocchini di 25 e 22 anni sono stati notati, infatti, armeggiare sulla porta d’ingresso di un alloggio con una roncola e una mazzetta di ferro. I due, dopo aver divelto la porta d’ingresso, si erano introdotti nell’alloggio. Dopo la notizia del furto in atto, una volante che transitava in zona è intervenuta tempestivamente. Nonostante i rei si fossero già allontanati dall’alloggio, interrotti nella loro azione dall’arrivo degli agenti, sono stati rintracciati e bloccati dai poliziotti al terzo piano dello stabile.











