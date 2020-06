Meno di un minuto (tempo di lettura)

Mercoledì 3 giugno, alle ore 18:00 (e per una mezz’ora circa), l’Unione Stampa Periodica Italiana terrà, in diretta sulla pagina Facebook di USPI, il terzo incontro dell’iniziativa Il mercoledì degli editori. Questo mercoledì si approfondirà il tema dell’analytics e dei consumi online, con particolare attenzione al cambiamento che i dati hanno subìto durante il periodo di lockdown appena passato, analizzando come le local news abbiano visto crescere la propria audience durante i mesi della pandemia. Con Vetere e Cipriani, Segretario e Vicesegretario Generale USPI, ci saranno Luca Lani, CEO di Citynews e Fabrizio Barbato, CFO di CiaoPeople, editore di FanPage, che discuteranno, insieme a Fabrizio Angelini, CEO e fondatore di Sensemakers – società che rappresenta in esclusiva Comscore in Italia – dell’andamento dei consumi e dei comportamenti online.











