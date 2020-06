Meno di un minuto (tempo di lettura)

«Come esponenti del Movimento Cinque Stelle, abbiamo proposto il rinvio dei pagamenti di fine giugno, come acconti e saldi Irpef e Ires, al prossimo settembre. Si tratta di una misura di buon senso alla luce della grave crisi economica in atto, e anche il comitato tecnico scientifico aveva proposto una misura analoga, e questo, ci conferma la bontà della nostra proposta. Per questa ragione, abbiamo presentato un emendamento per avere un fisco più vicino alle esigenze dei cittadini, e che comprenda il momento complesso che sta attraversando il Paese».











