È stato sorpreso dai poliziotti delle volanti con addosso otto involucri tutti contenenti sostanza stupefacente. I successivi accertamenti, hanno stabilito che Famà Nunzio, 34 anni, originario di Milazzo, custodiva nelle tasche dei pantaloni tre dosi di marijuana, due di hashish, due di cocaina e una di eroina. L’uomo aveva con sé anche la somma di 155 euro, verosimilmente provento di attività di spaccio, e pertanto sottoposta a sequestro. Inoltre, la perquisizione domiciliare a suo carico ha portato al rinvenimento di un bilancino di precisione con evidenti tracce di sostanza stupefacente. Il trentaquattrenne è stato, quindi, arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e per il reato di minacce a pubblico ufficiale. Insulti e minacce di ogni tipo sono stati, infatti, rivolti agli operatori nelle differenti fasi dell’arresto. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo previsto per ieri mattina.











