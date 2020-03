1 minuto (tempo di lettura)

Il Coronavirus sembrerebbe star cambiando tutte le nostre abitudini, dalle più comuni alle più, apparentemente, “strane” per alcuni, come il tossire o starnutire mettendo le mani davanti alla bocca. Difatti, per certi versi, forse il Covid-19 finalmente affinerà usi e costumi fino a ora ritenuti, appunto, “estranei” alle proprie consuetudini; e al momento, oltretutto, bisogna fare di necessità virtù. Come? Non solo ponendo le mani davanti alla bocca se si tossisce o starnutisce, ma anche evitando contatti troppo stretti con le persone, soprattutto se presentanti eventuali malanni come quelli di stagione (molto simili ai sintomi tipici del Coronavirus). In tal proposito, ci si sta sottraendo, addirittura, al salutare una persona, sempre e solo per paura di contrarre germi che, comunque, non sempre riportano al Coronavirus, anzi… pertanto, dati i fatti, se si vuol salutare qualcuno, ecco arrivato, da Cina e Iran, l’alternativa chiamata footshake.











Come riporta Mashable Italia, a consigliare caldamente il footshake, come ossequio, è la dottoressa Sylvie Briand dell’Oms, promosso attraverso un post su Twitter. Nello specifico, con il footshake ci si saluta battendo il proprio piede su quello, o quelli, della persona la quale si sta salutando. Sebbene, poi, già nel 2018 si sia espanso, nel mondo, attraverso video (diventati virali) del foot shake dance challenge su Tik Tok. Tutto questo è esilarante, da un certo punto di vista, eppure, triste per altri, perché è come se ci si evitasse. Ma si crede davvero, comunque, che così facendo, si riuscirà a debellare il Coronavirus? Chi sa la risposta a tale domanda, faccia un fischio (l’unica azione consentita, a quanto pare…).

Anastasia Gambera

