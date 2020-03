Meno di un minuto (tempo di lettura)

PALERMO – Polizia di Stato, a esito di mirati e articolati riscontri, ha sequestrato, negli scorsi giorni, una rilevante quantità di tabacchi lavorati esteri e materiale esplosivo. Così come accertato dagli agenti del Commissariato di P.S. “Brancaccio”, tutto era stipato nell’abitazione del 29enne Battaglia Michelangelo, alla fine, tratto in arresto nel popolare quartiere della periferia orientale cittadina. Gli agenti, con l’ausilio delle unità cinofile e degli “artificieri” della Polizia di Stato, hanno effettuato una perquisizione nel domicilio dell’uomo che ha portato alla scoperta, e al sequestro, di 15 chilogrammi di tabacchi lavorati esteri, nonché di Kg. 1,600 di materiale pirico artigianale, di diversa tipologia, con complessiva massa attiva esplodente pari a circa 1 chilogrammo. Le sigarette, circa 800 pacchetti riconducibili a note multinazionali del tabacco, erano contenute in un grosso sacco trovato nel soggiorno, mentre i fuochi pirici erano custoditi in un’altra stanza dell’appartamento. Nel corso dell’attività, gli agenti hanno proceduto al riscontro anche di un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica, motivo per cui il malvivente, denunciato per il reato di detenzione di materiale esplosivo, è stato tratto in arresto non solo per detenzione, oltre ai limiti di legge, di tabacchi lavorati esteri, ma anche per il reato di furto aggravato. I tabacchi sequestrati saranno consegnati ai Monopoli di Stato ove saranno repertati e sigillati. Il provvedimento di arresto del 29enne è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.