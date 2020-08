1 minuto (tempo di lettura)

PALERMO – La Polizia di Stato ha tratto in arresto D.M., 39enne cittadino guineano, ritenuto responsabile del reato di rapina. E continua incessante l’attività di prevenzione e repressione dei reati predatori da parte della Polizia di Stato. Questa volta, a entrare in azione, intorno alle ore 4.00 del mattino, sono stati gli agenti del Commissariato di P.S. “Centro”, i quali, durante il servizio di controllo del territorio, accogliendo una nota diramata dalla locale Centrale Operativa, si sono recati in via Candelai dov’era stata appena segnalata una rapina, perpetrata ai danni di una donna a cui era stato strappato il proprio smartphone; oltraggio commesso da un cittadino di etnia africana (di cui si è fornita una dettagliata descrizione), fuggito in direzione di via Maqueda.







I poliziotti hanno immediatamente avviato le ricerche, e giunti in via Maqueda, hanno intercettato un soggetto corrispondente alle descrizioni ricevute via radio. Verso il quale, dopo averlo fermato, hanno quindi proceduto a una perquisizione. Il cittadino straniero, all’atto dell’accertamento, è apparso oltremodo nervoso e agitato, tanto da indurre gli agenti ad approfondire il controllo; a seguito di cui, poi, gli agenti hanno rinvenuto, in una tasca del jeans, uno smartphone sulla cui provenienza, l’uomo, non ha saputo fornire spiegazioni soddisfacenti.





Intanto, un altro equipaggio, con a bordo la vittima della rapina, aveva raggiunto la volante con il trattenuto in via Maqueda, e nell’occorso, la donna, oltre a riconoscere l’uomo come colui che pochi minuti prima l’aveva rapinata, ha riconosciuto anche il telefono trovatogli addosso. Pertanto, lo stesso le è stato immediatamente restituito. Arrestato per il reato di rapina, D.M., dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso la locale Casa Circondariale A. Lorusso.

