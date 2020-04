Meno di un minuto (tempo di lettura)

Le misure di contenimento adottate dal governo, sembra proprio stiano sortendo l’effetto sperato. Infatti – come riportato da ilmeteo.it –, nonostante l’aumento di altri 2.972 casi positivi oggi, 05 aprile 2020, il numero dei decessi è sceso di oltre 100 punti, portando il computo a 15.887 (+525 all’attuale). La somma dei guariti/dimessi sale ancora (anche se di poco), con 819 pazienti tornati a casa oggi in buone condizioni (21.815 in totale). 28.949 sono gli ammalati ricoverati con sintomi, 3.977 (-17) quelli in terapia intensiva, e 58.320 le persone in isolamento fiduciario. 91.246 al momento, risultano essere i casi positivi in Italia, globalmente, 128.948 se nella somma rientrano anche quelle inerenti ai guariti e ai decessi.











Insomma, i sacrifici ripagano sempre, e nonostante si continui a sentir parlare di assembramenti vari a causa di festicciole di quartiere o altro, se tutti insieme collaboriamo in questa battaglia contro il Covid-19, riusciremo a vincere anzitempo. E potremo goderci l’inizio di questa stagione estiva che, si presume, sarà davvero splendida.

