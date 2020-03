Meno di un minuto (tempo di lettura)

Secondo la Protezione Civile, il trend attuale riguardante il Coronavirus risulterebbe, per il quinto giorno consecutivo, positivo. Tutto questo, come rilevato, in termini percentuali però, giacché il numero delle vittime risale nuovamente, attestandosi a 743 decessi – 6.820 complessivamente – fattisi registrare nelle ultime 24 ore; e per quanto, come specificato dal presidente Angelo Borrelli, le cifre in questione concernono pazienti deceduti per il Covid-19, e quelli per tutt’altre motivazioni, in ogni caso, la somma rimane particolarmente alta.







I guariti sono, oggi, 24 marzo 2020, ben 894, portando il computo a 8.326 dimessi. E anche se i nuovi contagi si aggirano intorno ai 3.612, relativamente a quanto riportato da Il sole 24Ore, e come su detto, il dato è favorevole perché in percentili si attesta sotto al 10% (8,2%) – rispetto al 19 marzo in cui era al 14,9%. I nuovi ricoverati in terapia intensiva sono 189, andamento leggermente in calo rispetto ai giorni scorsi, e cifra che porta la somma a 3.396. Quelli con sintomi sono 21.937, e 28.697 le persone in isolamento fiduciario. In generale, sono 54.030 i pazienti attualmente infetti, 69.176 compresi i morti e guariti/dimessi.





Come ogni giorno, rimane la Lombardia la regione maggiormente colpita, ma anche essa, in data odierna, ha fatto registrare un leggero calo delle stime, con una curva epidemica lievemente al di sotto del 10%. Naturalmente, resta impossibile, almeno per il momento, lasciarsi prendere dall’euforia per alcuni di questi dati, ma se vogliamo accorciare di gran lunga i periodi, al momento, di ristrettezza imposti dal governo – anche in base al nuovo decreto-legge –, dobbiamo rispettare la quarantena senza uscire (o viaggiare, magari).

