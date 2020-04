1 minuto (tempo di lettura)

Sfiorati, oggi, quasi i 120 mila casi in Italia. La somma – secondo quanto riportato da ilmeteo.it –, infatti, sale a 119.827; più nello specifico, con: 14.681 morti (+766 decessi fattisi registrare nelle ultime 24 ore); 19.758 guariti/dimessi (+1.480 all’attuale); 2.339 nuovi contagi – trend già costante (o quasi) da giorni; 28.741 ricoverati con sintomi; 4.068 in terapia intensiva (+15, andamento, anch’esso, sempre più in calo, e stabile, da giorni); e 52.579 persone in isolamento fiduciario. Il numero dei contagi è di 85.388, e i quasi 120 mila caso vengono sfiorati se nella stima rientrano anche quelle inerenti, appunto, i decessi e i guariti.











In relazione alle nuove scoperte scientifiche a riguardo, e come comunicato msn.com, il Coronavirus è trasmissibile anche attraverso il respiro, non solo per mezzo di tosse, starnuti e goccioline esalate da quest’ultimi; pertanto, si consiglia un uso adeguato delle mascherine – seppur, sempre più spesso, introvabili –, da adoperarsi non solo da chi è già stato contagiato o accudisce i malati di Covid-19, ma da tutti uniformemente, poiché il pericolo di diffusione è ormai altissimo. In tal proposito, si prospettano possibili proroghe fino a oltre il 01 maggio, con la probabilità di dover rimanere a casa anche se le misure dovessero allentarsi per un eventuale arresto dei contagi – i cui studiosi, presumono, non avverrà prima di qualche settimana ancora.

Alla resa dei conti, quindi, restare in casa è obbligatorio, e non concede sconti a nessuno. E gli assembramenti a cui, di continuo, si assiste, o di cui si viene a sapere, non rendono giustizia agli innumerevoli sacrifici fatti da tutti coloro i quali stiamo, volenti o nolenti, rimanendo fra le mura domestiche. Il buon senso è la prima arma che potrà abbattere il Coronavirus, e se non ci doteremo di esso, non credo che vedremo molto di quest’estate prossima; se non, dalla finestra, un po’ di sole.

