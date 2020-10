1 minuto (tempo di lettura)

Mother or Other? Madre o altro? Per quanto breve il quesito, è una domanda pesante per molte donne.







Donne portate davanti ad un bivio. C’è chi non ne ha avuto la possibilità e si ritrova ad una certa età con l’orologio biologico che inizia a farsi sentire e altre che non sanno se rinunciare alla carriera per avere dei figli o tenersi la vita che si sono costruite. Così la giornalista @danaemercer, attivista sui social (con un profilo Instagram con oltre due milioni di follower) e femminista ha dichiarato sulla pagina @feminist un bellissimo monologo sulla sua condizione di donna, dove molte di esse si rispecchiano.

“Ho sempre pensato di diventare madre. Ma ora, single e sui 30 anni, ho iniziato a chiedermi se questa è la vita che fa per me. Se succederà. O se l’opportunità sarà così fugace da essermi portata via.

Ci penso molto in questi giorni. Parzialmente perché l’età, dal momento che sto invecchiando e conosco la vita che mi sono scelta. Ma anche perché è l’obiettivo di tanti miei amici. Alcuni hanno bambini piccoli, alcuni stanno provando ad averne. Lottando e navigando su quella corda delicata del dolore, dell’amore e della speranza. Alcuni hanno deciso che no, non è la strada che fa per loro.





E io sono qui.

Mi pongo la domanda che la società ha chiesto a noi donne sin da quando eravamo bambine giocando con le bambole. Ma non mi sento nemmeno vicina a una risposta.

La Disney non ci insegna a farlo. Non ci sono trame sulle donne che finiscono nubili e senza figli. Quindi sto cercando di capire come sarà il mio futuro. Mi chiedo se la maternità ne farà parte. Mi chiedo se un giorno mi guarderò indietro e rimpiangerò le cose che non ho fatto. O se questa è la strada che è stata pensata per me tutto il tempo. Non so la risposta a queste cose. Non ho consigli da dare. Tutto quello che posso offrire è un mucchio di parole e la tranquilla promessa che se questo sei tu, se ti stai chiedendo e stai vagando per il tuo viaggio nell’essere donna, sappi che non sei sola. È una piccola consolazione. Ma è importante: Tu, noi, noi non siamo sole.”

Quindi, Mother or Other?

Nicole Rastelli

