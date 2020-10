1 minuto (tempo di lettura)

Sappiamo tutti che per avere da bere gratis si fa di tutto, ma le donne arriverebbero a mostrare il seno per ubriacarsi senza spendere un soldo?







“Mostraci il seno e ti offriamo da bere” è la frase sessista proposta dalla Social Chupiteria. Bar di Milano che per la loro clientela (preferibilmente femminile) voleva prendere, come si dice in questi casi, due piccioni con una fava.

Il cartello esposto fuori dal locale dava diverse possibilità: dal lanciare il reggiseno dietro al bancone per avere quattro chupiti gratis, il portasi a casa il barista per avere un mese di bevute gratis fino ad arrivare al “Se fai la menosa, ricorda che le altre ce l’hanno come te e quindi puoi andartene a f***o”.

Ora, al di là del sessismo, delle frasi retrograde, del comportamento schifoso, i baristi sono così disperati da non riuscire ad avere rapporti con il sesso opposto senza questi giochetti eticamente molto bassi?

Questa frase, ovviamente sessista, ci dovrebbe fra riflettere. Al di là delle critiche e della bufera fortunatamente scoppiata, come mai il seno di una donna viene visto come strumento sessuale? Anche gli uomini hanno un seno, non prosperoso e sicuramente non serve allo stesso grandioso scopo, ma è composto dagli stessi muscoli e anche loro hanno i capezzoli. Eppure un uomo i suoi capezzoli può farli vedere senza problemi. Se lo fa una donna o viene arrestata per “atti osceni in luogo pubblico” o le viene data della sgualdrina. Dunque, in ogni caso non passa inosservata.





Il dott. Emilio Alessio Loiacono descrive la teoria di Larry Young. Esperto nel campo delle neuroscienze del legame sociale, che spiega perchè all’uomo piace così tanto il seno femminile.

“L’uomo è l’unico mammifero che assegna un significato sessuale al seno. Biologicamente parlando, questa ossessione umana del seno è piuttosto strana. Gli uomini sono gli unici mammiferi maschi affascinati dalle mammelle in un contesto sessuale. Siamo anche l’unica specie in cui le carezze dei maschi, un massaggio, o anche la bocca, stimolano il seno femminile durante i preliminari e il sesso. Le donne sembrano godere dell’attenzione rivolta al loro seno, almeno nei momenti giusti.”

Alfemminile.com ha effettuato un’indagine per capire gli uomini e la loro fissazione per il seno «Il seno per me assume una dimensione quasi mistica. Non so spiegare perché, forse semplicemente perché io non ce l’ho!»; «È la prima cosa che guardo in una donna, prima degli occhi, delle gambe e del sedere! Quando il seno di una ragazza è in armonia con le forme del suo corpo, non riesco davvero a guardare altrove».

Ma il problema non sta “nel piacere di vedere un bel seno”, il problema è come lo si strumentalizza, come una parte del corpo così bella venga presa di mira per scopi effimeri e maschilisti.

Nicole Rastelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Articoli di proprietà di Voci di Città, rilasciati sotto licenza Creative Commons.

Sei libero di ridistribuirli e riprodurli, citando la fonte.