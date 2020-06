1 minuto (tempo di lettura)

Muore a 59 anni Luigi Spagnol: l’editore che portò in Italia la saga di Harry Potter e i libri del maestro Sepùlveda







Luigi Spagnol ebbe un induzione non da poco: «I libri sono fatti per il pubblico, quindi devono essere pubblicati da persone libere e creative»

Luigi Spagnol, figlio d’arte di Mauro Spagnol, editore che fondò il grande gruppo GeMS con la famiglia Mauri, è scomparso dopo una lunga malattia e lascia la moglie Hanne e due figli: Lara e Antonio. Era anche pittore e musicista e nel 1997 portò in Italia il primo libro di Harry Potter (Harry Potter e la pietra filosofale), prima che diventasse il “maghetto” più famoso e letto al mondo. Ne comprò, quindi, i diritti, precedendo il suo debutto nel Regno Unito e ne curò personalmente la traduzione. Ma non solo, un’altra fu la sua scoperta importante: Storia di una gabbianella e il gatto che le insegnò a volare di Luis Sepùlveda.





È stato, inoltre, suo l’adattamento italiano della Legge di Murphy di Arthur Bloch, di cui è autore della Legge di Murphy sull’amore. Coautore persino di tanti libri di cucina, sua grande passione.

Prima di pubblicarli leggeva lui stesso quelli che sarebbero stati i “suoi” futuri libri e li sceglieva facendo particolare attenzione ai bambini. La sua regola: il prodotto migliore per ogni segmento di pubblico, da quello popolare a quello raffinato. Fece conoscere in Italia Margaret AtWood, dimostrandosi, ancora una volta, vero intenditore della narrativa di qualità .

Talent Scout ed eterno ragazzo, Stefano Mauri, presidente di GeMS, lo ricorda commosso come un fratello e come colui che «ha dimostrato più volte negli ultimi trent’anni di sapere meglio di chiunque altro che cosa è un libro, cosa può fare un libro per i lettori e fino a dove può arrivare»

