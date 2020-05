1 minuto (tempo di lettura)

Da venerdì 8 maggio, il canale 111 di Sky si è tinto di rosa. Tutte le serie tv che hanno fatto sognare le donne negli anni 2000 saranno disponibili fino al 28 maggio. La prima è Sex and the City per poi continuare con tutte quelle serie tv che ogni donna almeno una volta nella vita ha guardato.







Ma come mai questa scelta?

Perché iniziare con una serie che andò in onda per la prima volta il 6 giugno del 1998? Domanda lecita per chi non ha mai guardato le quattro amiche di Manhattan. Qualcuno potrebbe definirle vintage, retrò, eppure nonostante siano passati 22 anni i loro temi, le loro preoccupazioni, le loro domande sono sempre attuali.

Amore, sentimenti, relazioni, amicizia, femminismo, potere, seduzione e ovviamente da come preannuncia il titolo, il sesso sono solo alcune delle tematiche fondamentali che vengono sviluppate nelle 6 stagioni.

Una serie definita prettamente femminile, ma perché? I temi affrontati sono tanti e analizzati sotto diversi punti di vista. Un uomo se dovesse vederla capirebbe molte cose dell’universo femminile. Quello stesso universo considerato da molti “indecifrabile”.

Le donne si riconoscono nella vita e nelle esperienze delle quattro amiche e gli uomini sbirciano incuriositi.

Infatti, la maggior parte delle vicende raccontate dalla voce narrante di Carrie Bradshaw, sono realmente accadute a Candace Bushnell, l’autrice del libro che ha dato vita alla serie.





Ad esempio, la migliore amica della scrittrice fu davvero lasciata con un post-it sul portone della cinquantesima strada della grande mela.

Ovviamente, nella serie tv molti avvenimenti sono “gonfiati” e ironizzati. Ma davvero donne e uomini parlano sui taxi dei propri rapporti. Esistono davvero donne che cercano l’anima gemella come Charlotte York e altre come Samantha Jones che preferiscono essere libere dagli stereotipi.

Davvero ci sono uomini come Skipper che le donne rifiutano per la loro gentilezza e uomini come Mr Big che per quanto stronzi sono considerati i partiti migliori. Davvero ci sono donne che arrivano a 35 anni e si sentono dire “Ma perché non sei sposata?”,”Perché non hai ancora un figlio?”.

Quanti uomini, come Mr Big, si sono trovati nella sua stessa situazione:“Se ho fatto qualcosa di sbagliato, dimmelo e ti chiederò scusa”?.

Sex and the city ha vinto tanti premi ma ha ricevuto altrettante critiche per la “superficialità” dei contenuti, ma chi di noi non ha mai parlato delle proprie relazioni sentimentali con un drink in mano di fronte alle amiche?

Questa serie non passerà mai di moda perché insegna la cosa più preziosa di tutte:“La relazione più importante, difficile ed emozionante è quella che si ha con se stessi. E se trovi qualcuno che ti ama e che ama… bè allora è davvero fantastico”.

Nicole Rastelli

