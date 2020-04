1 minuto (tempo di lettura)

Una nuova scoperta, in questo periodo di emergenza per il Coronavirus, arriva dall’Australia. In particolare, sarebbe stato scoperto che un noto farmaco antiparassitario per i pidocchi sia proprio in grado di sconfiggere il Covid–19, nell’arco di due giorni, all’interno di un laboratorio. Trattasi di un medicinale che avrebbe già dimostrato la sua efficacia contro altri virus come l’Hiv e la dengue.







A portare avanti questo studio è il reparto di Biomedicina dell’università australiana, la Monash Biomedicine Discovery Institute, che ha appurato come l’Ivermectina – questo il nome del farmaco – possa fermare lo sviluppo del virus Sars-CoV-2 nella coltura cellulare. E a scoprire come nel giro di 48 ore anche una singola dose possa far fuori tutto l’Rna virale, è la dottoressa Kylie Wagstaff, sottolineando il fatto che una grande riduzione si può avere anche nel giro di un giorno.





Nello specifico, come riportato da BlogSicilia, questo medicinale bloccherebbe il virus diminuendone la capacità delle cellule ospiti di eliminarlo – sebbene altri studi dovranno compiersi in merito a tutto ciò. La stessa dottoressa Wagstaff ha detto anche come essa sia una scoperta che, in un periodo nel quale ancora non si ha un trattamento del tutto approvato, potrebbe aiutare, e non poco, con netto anticipo i pazienti.

Chi lavora nell’ambito della ricerca ha comunque fatto sapere che dovrà passare almeno un mese dall’esecuzione dei test sugli esseri umani. E non finisce qui, perché in seguito si dovranno attendere anche i finanziamenti per poter svolgere i test pre-clinici, e gli studi a esso correlati. A contribuire a siffatti test, in affiancamento alla Monash University, è stato il Peter Doherty Institute of Infection and Immunity; mentre i dati dei risultati dello studio sono stati resi noti su una rivista medica mensile che si occupa della ricerca riguardante farmaci, vaccini e immunoterapie contro virus, sia animali che vegetali: l’Antiviral Research.

Giuliano Spina

