L’Italia, in merito all’innovazione tecnologica, come sappiamo, è particolarmente indietro rispetto alla media europea; stanziandosi, non di rado, negli ultimi posti di un ranking, oggi, troppo importante perché venga trascurato. Difatti, proprio perché il cambiamento, in questi termini, risulta essere necessario al fine di “risalire la china”, associazioni e organizzazioni, che si occupano di studiare siffatto andamento, rilevano che il Belpaese, sempre più spesso, fa registrare dati piuttosto preoccupanti e discordanti fra, chi prosegue il percorso scolastico iscrivendosi all’università per formarsi e acquisire le conoscenze utili al su detto cambiamento, e, invece, il livello di innovazione a cui riesce a sottoporsi lo Stato in generale (e la popolazione ovviamente).







In relazione a quando riportato da Punto Informatico, ogni anno viene redatto lo European Innovation Scoreboard, una sorta di scheda valutativa la quale va ad analizzare, nello specifico, la capacità di innovare, e innovarsi, di un Paese; dando la possibilità, poi, – a chi approfondisce i dati – di scorgere tutt’altre problematiche in merito all’argomentazione in questione. E dallo studio dell’EIS, è venuto fuori che l’Italia non è proprio messa male tecnologicamente parlando: anzi, dopo, circa, tre anni, l’attivismo italiano pertinente l’innovazione ci dice che il punteggio è salito da 80 a 90, e che anche la ricerca e le proprietà intellettuali hanno ricevuto un feedback più che positivo dagli autori dell’Eis. L’unica cosa a impensierire non poco, al contrario, è, appunto, il fatto che chi consegue il diploma, in seguito non continua con l’università.





Perché l’Italia, da sempre, è conosciuta come la nazione dell’intelletto e dell’inventiva, e si stenta ad accettare che – seppur incanalata sulla via dell’innovazione tecnologica – i giovani non abbiano, in loro, il germe della conoscenza e dell’acquisizione di quelle competenze utili a svecchiare un settore che, già di per sé, fatica a venir fuori. E studiosi ed esperti, richiedono, quindi, un certo impegno politico da parte delle autorità affinché l’Italia non decresca anche in termini di cultura (nella quale, da sempre, in realtà predomina lo scenario internazionale).

O forse, il nostro Paese è bravo solo nel sistemare un problema, creandone, successivamente, un altro? Il dubbio mi (e ci) assale.

Anastasia Gambera

