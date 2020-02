Meno di un minuto (tempo di lettura)

GALLIPOLI (LE) – La scorsa nottata, gli agenti della squadra volante del Commissariato di P.S. di Gallipoli, durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando su Via della Costituzione a Gallipoli hanno notato una giovane coppia, accanto a un mezzo commerciale, dove la donna era intenta a fumare uno spinello. Gli agenti, scesi dal proprio mezzo per approfondire il controllo, si sono accorti che la donna, colta di sorpresa dalla presenza dei poliziotti, aveva gettato sul tappetino del passeggero lo spinello, immediatamente recuperato dagli agenti e sottoposto a sequestro e analisi chimiche di rito. Gli agenti hanno, quindi, approfondito il controllo anche nei confronti del ragazzo e del mezzo commerciale di sua proprietà. E proprio nel mezzo, all’interno del vano oggetti, i poliziotti hanno rinvenuto un contenitore di plastica che conteneva oltre due grammi di marijuana, anch’essa sottoposta a sequestro. I due giovani, residenti in due diversi comuni limitrofi, sono stati segnalati al Prefetto di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.











