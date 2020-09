Meno di un minuto (tempo di lettura)

GALLIPOLI (LE) – Due Sere fa, gli agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli, hanno tratto in arresto Pichutka Pierre Camille Jean, 30enne francese – residente in Francia ma domiciliato a Gallipoli – per i reati di rapina aggravata, porto abusivo di arma e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente; con sequestro di gr. 57 di hashish







Due pomeriggi fa, a seguito di numerose chiamate giunte al 113, che segnalavano un uomo in giro a Baia Verde con un fucile sotto il braccio, gli agenti del Commissariato sono intervenuti sul posto, e dopo alcuni appostamenti, riusciti a trovare un uomo che, dalla descrizione, era la persona segnalata; ma senza l’arma la quale, nel frattempo, aveva occultato in casa. Secondo la ricostruzione dei fatti, il rapinatore, un 30enne di origini francesi senza fissa dimora e senza un lavoro stabile, avrebbe fatto irruzione in un’abitazione privata di un imprenditore gallipolino pretendendo, sotto la minaccia del fucile, del denaro.





Nei pochi attimi di concitazione, l’uomo ha portato via circa 2.500,00 euro, arraffando il bottino che era sul comodino della vittima. A seguito della perquisizione effettuata a casa del rapinatore, gli investigatori hanno, dapprima, rinvenuto circa 57 grammi di hashish, dopo, a seguito di ulteriori accertamenti, il fucile – che è risultato essere ad aria compressa. Fucile e droga sono stati sequestrati e l’uomo condotto presso la Casa Circondariale Borgo San Nicola a disposizione dell’A.G.

